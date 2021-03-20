'2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek' Samsun Büyükşehir Belediyesi dağ taş demeden yolu vatandaşın ayağına seriyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısını bitireceklerini söyledi.

‘Yeni nesil belediyecilik’ anlamında birçok yeni projeyi hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 2 bin km’ye yakın yol yaptı. Belediye, 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapı sorununu çözmeyi hedefliyor.

Şehrin en ücra köşeleri dahil yol ve alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladıklarını açıklayan Başkan Mustafa Demir, “Türkiye’de belediye deyince toplu taşıma, sosyal hizmetler gibi konular artık daha sonraları akla gelmeye başladı. Yerel yönetimlerin, insan ve toprağın üzerindeki tüm canlılar adına ne varsa hepsiyle ilgilenen bir kurum olduğunu her geçen gün biraz daha fark eder hale geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlıkların gelecekte taşra teşkilatları belli alanların dışında daha çok yerel yönetimlere doğru kayacak. Bakanlıkların bazı hizmetlerini büyükşehir belediyeleri yapacak. Onu bugünden gören şehirler, belediyeler şimdiden bu konuda hazırlık yaparsa ki biz bu konuda iddialıyız. Hem reform sürecine hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam onu sağlamlaştıracak hemen hemen her türlü kabiliyetleri verimli kullanmaya sebebiyet verecek bir yapıya doğru gidiyoruz. Bununla ilgili birçok şeyi yapıyoruz. Kırsal alt yapıları çabucak bitirmek için çalışıyoruz. Şimdi inşallah 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısını bitireceğiz. İçme suyu ve yol sorunu hallediliyor. İçme suyu bitince arkasından kanalizasyon sistemi gelecek. 810 yıl içerisinde Samsun’da bambaşka bir Büyükşehir Belediyesi kavramı yerleşmiş olacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmaları havadan da görüntülendi. 2023 yılına kadar 946 mahallenin bütün alt yapısının tamamlanması hedeflenirken, çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

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