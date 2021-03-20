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Rektör Ünal: "Öncelikli hedefimiz öğrencinin ilk tercihinde OMÜ’nün yer alması" "Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasındaki yerini ilk 10’a yükseltmek" OMÜ eğitimde revizyon çalışmalarına devam ediyor

İHA

Rektör Ünal: "Öncelikli hedefimiz öğrencinin ilk tercihinde OMÜ’nün yer alması" "Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasındaki yerini ilk 10’a yükseltmek" OMÜ eğitimde revizyon çalışmalarına devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, öncelikli hedeflerinin öğrencinin ilk tercihinde OMÜ’nün yer alması olduğunu söyledi.
Dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette ülkeyi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan donanımlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla üniversitenin tüm birimlerinde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimi, Ziraat Fakültesinin revizyon çalışmaları için Ziraat Fakültesi yönetimi ve akademisyenleriyle bir araya geldi.
Rektörlükte gerçekleşen Ziraat Fakültesinin eğitim revizyonu toplantısına Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cengiz Batuk, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Öztürk ve Doç. Dr. Umut Sami Yamak katıldı. Ziraat Fakültesi hakkında yapılan genel bir değerlendirmenin ardından toplantıya internet üzerinden eşlik eden fakültenin bölüm başkanları da bölümlerin program içerikleri ve yeterlilikleri hakkında bilgi verdi.

"Mezun öğrencilerimizin istihdam oranı oldukça yüksek"
OMÜ Ziraat Fakültesinin fiziki ve akademik imkanları, çalışmaları, mezun öğrencilerin istihdamı hakkında bilgilendirici bir sunum yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan “Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizle sürekli bir diyalog halindeyiz. Mezun öğrencilerimizin istihdam oranı oldukça yüksek ve özellikle alanı dışında istihdam edilen öğrencimiz çok az sayıda. Proje faaliyetleri bakımından da Üniversitemizdeki en aktif fakültelerinden biriyiz. Bunun yanında ders programlarımızın ve bölümlerimizin akreditesini büyük ölçüde tamamladık" dedi.

"Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasındaki yerini ilk 10’a yükseltmek"
OMÜ’nün genel profilini olumlu yönde değiştirerek Türkiye sıralamasındaki yerini ilk 10’a yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal "İç dinamiklerimizi harekete geçirerek yaratacağımız sinerji ve el birliği ile OMÜ, bu hedefi başaracak güçte bir Üniversitedir. Çünkü bulunduğu lokasyona ve mevcut potansiyeli bunu destekliyor. OMÜ eliyle Samsun’u bir araştırma merkezi haline getirebilirsek bu sayede Samsun, oluşturduğu çekimle nitelikli öğrenciyi kendine çekecektir. Ziraat Fakültesi de gücü ve hâkim olduğu alan itibariyle Türkiye’nin en çok önemsediği sektörlerden biri olan tarım sektörüne hitap ediyor. Bu nedenle verdiği ziraat eğitiminin yanı sıra yürütülen proje ve akademik çalışmalarla tarım sektörüne yapacağı katkı bakımından Ziraat Fakültesi, hedeflerimize ulaşmak için önem verdiğimiz fakültelerimizden bir tanesidir. Samsun’da yer almak OMÜ Ziraat Fakültesine çok ciddi avantajlar sağlıyor. Samsun gibi gelişmiş tarım sanayisine ve verimli tarım arazilerine sahip bir ilde yer alan OMÜ Ziraat Fakültesinin başarı sıralamasının, ilk 3’te yer alması gerekiyor. Çukurova’dan sonra modern tarımın en yaygın yapıldığı, tarım potansiyeli yüksek bir şehirde bulunmasının OMÜ Ziraat Fakültesi için çok ciddi avantajları var. Ziraat Fakültesini hedefleyen öğrencinin ilk tercihinden biri olması gerekiyor. Bu hedefi gerçekleştirebilirsek nitelikli ve istekli öğrenciyi fakültemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

“Öncelikli hedefimiz öğrencinin ilk tercihinde OMÜ’nün yer alması”
Bölümlerin ders programı içeriğine ve mezun yeterliliğine de değinen Rektör Ünal "Her bölümden yeterliliklerini belirlemelerini talep ediyoruz. Böylece mezun yeterliliği ve istihdam alanlarının beklentileri dikkate alınarak kendimize ait kriterleri belirleyebiliriz. Amacınız OMÜ mezunun yeterli donanımla ve mesleki yeterlilikle mezun olduğunu topluma gösterebilmek. Her bölümün birbiriyle ilişki kurmasını sağlayarak bir mezun profili oluşturacak ve bunun tanıtımını yapacağız. Öncelikli hedefimiz öğrencinin ilk tercihinde OMÜ’nün yer alması" şeklinde konuştu.

Akreditasyon çalışmalarını de önemsediklerini kaydeden Ünal, "Eğitim revizyonu sürecinde akreditasyon önemli ancak biz kendi kalite sistemimizi ve markamızı üretmek istiyoruz. Özellikle bazı birimlerin özel marka üretme avantajları var. Ziraat Fakültesi de bu birimlerden bir tanesi. Kendi bünyesinden sağladığı istihdamla üretimin yapıldığı ve üretilen ürünün pazarlandığı bir sistem oluşturarak ürününü markaya dönüştürebilir. Bu ihtiyaçları ve eğitim revizyonunu hızlıca tamamlayarak istihdam alanlarının beklentilerini karşılamak, hatta bu beklentilerin üzerinde donanımlı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Öğrenci OMÜ Ziraat Fakültesine geldiğinde iyi bir eğitim alacağını, uygulama alanlarını kullanabileceğini ve mezun olduğunda istihdam edilebileceğini bilmeli. Fakültemiz çocuklarımıza ümit aşılamalı. Her bölümün görünür olması gerekiyor. Müfredat, yöntem ve materyallerinin güncellenmesini ve sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulmasını talep ediyorum. Öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programına yönlendirilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Fakültemiz bölgenin ziraatla ilgili ihtiyaçlarını karşılamalı”
OMÜ Ziraat Fakültesinin, Türkiye tarımına katkı sağlayan, potansiyeli yüksek bir fakülte olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, "Bu bakımdan fakültemizin sorumluluğu yüksek. Özellikle pandemi sürecinde tarıma dayalı üretim önem kazandı. Bu nedenle Ziraat Fakültemizin yeni teknik araştırmaların sahaya uygulanmasında ve spesifik konularda çalışma yapması lazım. Fakültemiz bölgenin ziraatla ilgili ihtiyaçlarını karşılamalı, kampüs dışında uygulama alanlarında var olmalı, çiftçiye destek vererek güven kazanmalıdır. Özellikle OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisinin patent ve marka birimi Ziraat Fakültesi bünyesinde üretilen ve ön plana çıkan ürünlerin markalaşarak ticarileşmesi sürecinde destek sağlayacaktır. Eğitim açısından da ders programları revize edilmeli, paydaşlardan fikirleri alınmalı ve son olarak da öğrencilerin mesleki yeterlilikleri ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Fakültenin ihtiyacı olan görünürlüğünün ve tanınırlığının artması"
OMÜ Ziraat Fakültesinin güçlü bir fakülte olduğunun bir kez daha altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ise şunları söyledi: "Fakültenin ihtiyacı olan görünürlüğünün ve tanınırlığının artması. Tanıtım videolarıyla toplumun Fakülte hakkındaki bilgisi arttırılabilir. Bunun yanında bölgeye yönelik, çiftçilerin doğrudan faydalanabileceği bir çalışma yapılabilir. Öğrencilerin sahaya çıkma konusunda cesaretlendirilmesi de çok önemli. Bunun için özel firmalarla ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birlikleri yapılabilir. Bu noktada biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Akademisyenlerimizin de sektörün paydaşlarıyla hukukunun olması ve iyi ilişkiler kurması çok önemli."
Ziraat Fakültesinin eğitim revizyonuyla ilgili alınan kararların ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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