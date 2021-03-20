Samsun'da ilkbahar: Tabiat şenlendi

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

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Baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açarken, parklarda renkli görüntüler oluştu.

Samsun'da ilkbaharla birlikte tabiat şenlenmeye başladı. Son günlerde etkili olan yağışlı hava, doğayı canlandırdı. Yeşil alanlarda bulunan süs bitkileri çiçek açtı. Beyaz, mor, pembe ve sarı renklerde açan çiçekler şehri süsledi.

Süs bitkileri baharın güzelliğini göstermeye başladı. Şehre güzel bir görüntü katan çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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