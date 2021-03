Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Giresunspor: 2

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Samsunspor 9 kişi kaldığı maçta sahasında Giresunspor'a 20 yenildi.



Maçtan dakikalar

27. dakikada kornerden dönen topta ceza sahasında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in şutu az farkla direğin solundan dışarı çıktı.

36. dakikada Gökhan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Savicevic’in şutunu kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada Kerem’in ortasında Coureur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az fakla auta çıktı.

49. dakikada topla ceza sahasına giren Gökhan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’da kaldı.

64. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Gökhan’ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

90. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Guido'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.

90+1. dakikada Balde'nin şutunda kaleciden dönen topu Traore filelere yolladı. 01

90+5. dakikada Samsunspor defansının arkasına sarkan Traore ceza sahası içine girip kaleci Nurullah'ın sağından topu filelere yolladı. 02



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Yıldırım xx, Özcan Sultanoğlu xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Caner Arıcı x, Veli Çetin x, Erkam Reşmen x, Kerem Can Akyüz x, Brice Djedje x, Vukan Savicevic xx (Oğuz dk. 76 x), Gökhan Karadeniz x (Mücahit dk. 76 x), Jugurtha Hamroun x (İlyas dk. 64 ?), Yasin Öztekin x (Burak dk. 84 x), Mathias Couruer x (Guido dk. 84 x)

Yedekler: Furkan, Tomane, Yunus Emre

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Hayrullah Bilazer xx, Mamadou Diarra xx, Sergen Piçinciol x (Traore dk. 90 xxx), Hüsamettin Tut xx (Kerem dk. 84 x), Mehmet Taş xx, Anthony Uzodimma x (Milinkovic dk. 90 x), Eren Tozlu xx, Michal Nalepa x (Erol Can dk. 71 x), Caner Hüseyin Bağ xx, İbrahima Balde xx

Yedekler: Onurcan, Arda, Yasin, Sadi, Muhammed, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Traore (dk. 90+1, 90+5) (Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Kerem Can Akyüz (dk. 72), İlyas Kubilay Yavuz (dk. 79), Ertuğrul Sağlam (dk. 90+6)

Sarı kartlar: Caner (Samsunspor), Erol Can (Giresunspor)

