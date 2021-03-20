Yılport Samsunspor - Gzt Giresunspor: 0-2

Gökhan İÇKİLİ / SAMSUN,(DHA)STAT: 19 Mayıs Stadı
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu
YILPORT SAMSUNSPOR : NurullahKerem, Veli, Erkam, Caner, Savicevic (Dk. 77 Oğuz), Djedje, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit), Yasin (Dk. 84 Burak), Hamroun (Dk. 64 Kubilay), Mathias (Dk. 84 Guido)
GZT GİRESUNSPOR : TolgahanDiarra, Hüsamettin (Dk. 85 Kerem Kalafat), Mehmet, Eren, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen (Dk. 90 Abdou Razack Traore), Hayrullah, Uzodimma (Dk. 90 Marko Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ
GOLLER : Dk. 90+1 ve Dk. 90+7 Abdou Razack Traore, (Gzt Giresunspor)
SARI KARTLAR : Caner (Yılport Samsunspor) Erol Can Akdağ (Gzt Giresunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Kerem Can Akyüz, Dk. 80 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)Spor Toto 1´inci Lig´in 27´nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında 9 kişi kaldığı maçta Gzt Giresunspor´a 2-0 mağlup oldu.
27´nci dakikada ani gelişen atakta Kerem´in ceza sahasına yaptığı ortaya Gökhan Karadeniz´in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
36´ncı dakikada Gökhan Karadeniz´in pasıyla buluşan Savicevic´in ceza sahasından kaleye çektiği şutta kaleci Tolgahan iki hamlede topun sahibi oldu.
43´üncü dakikada organize gelişen atakta Kerem´in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mathias´ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
64´üncü dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada Savicevic´in indirdiği topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz´in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+1´inci dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci ile karşı karşıya kalan Traore´nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
90+7´nci dakikada hızlı gelişen Giresunpor atağında topla buluşan Traore, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan yaptığı ayak içi vuruşta top ağlara gitti: 0-2.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLİ
2021-03-20 21:23:27
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