Giresunspor kafilesi, Samsun dönüşü taşlı saldırıya uğradı

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Tayfur KARA / SAMSUN, (DHA) Spor Toto 1´inci Lig 27'nci haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Otobüsün camı kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu, hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Samsun-Ordu Karayolu üzeri Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana geldi. Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı. Takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kafile, farklı bir otobüsle yola devam ederken, jandarma ekipleri taşlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otobüs detayları

- Olay yeri detaylarıDHA-Spor Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-03-21 00:14:39



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