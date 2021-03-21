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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Anadolu İHL, 2 projeyle bölge yarışmasında

İHA

Atakum Anadolu İHL, 2 projeyle bölge yarışmasında

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL), TÜBİTAK tarafından bu yıl 52'incisi düzenlenen 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda 2 projeyle bölge finaline katılmaya hak kazandı.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda, Atakum Anadolu İHL psikoloji ve fizik alanında 2 proje ile okulu temsil edecek. Psikoloji alanında, Meslek Dersi Öğretmeni Ülkü Dal'ın danışmanlık yaptığı "Uzaktan Eğitim Yakından Korkular" isimli proje, Atakum Anadolu İHL 9.sınıf öğrencileri Meryem Dülger ve Feyza Görmüş tarafından hazırlandı. Proje, bağımlılık ve bağımlılık ile mücadele tematik alanında hazırlanarak sosyal medya bağımlılığı ile yeni nesil korkuları konu ediniyor.
Fizik Öğretmeni Deniz Üstünçelik'in danışmanlık yaptığı, 11. sınıf öğrencileri İclal Şeker ve Safa Merve Zehiroğlu tarafından hazırlanan "Kenevirden Kompozit Malzeme Üretme (Cannabis Sativa Takviyeli Biyokompozit)" projesinde ise; bir rüzgâr türbininin maliyetinin yüksek enerji eldesi yapanlar bazında pahalı olduğu gözlemlendi. Bu çıkış noktasıyla birlikte yüksek enerji eldesi ve düşük maliyet yapısını bir üründe harmanlayabilmek adına ağırlığın büyük bir kısmını oluşturan türbin kanatları kaplama maddesi üzerine odaklanıldı. Halihazırda kullanılan kompozit takviye malzemelerine alternatif olabilecek bir madde taranırken “Cannabis Sativa” bitkisinin teknik ve biyolojik anlamda birçok materyalden üstün ve düşük maliyetli olduğu saptandı. Yüksek mukavemet, sertlik ve hafiflik gibi birçok özelliğiyle takviye malzemesi olarak kullanılması durumunda daha fazla rüzgâr yakalayabileceği ve düşük maliyetiyle yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını arttırabileceğinde karar kılındı.
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatma Akyol, “Öğrencilerimiz okulumuzu ve ilimizi bölgede temsil etmeye hak kazandılar. Bize yaşattıkları gurur ve mutluluk için, danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve her yıl 12 farklı alanda binlerce projenin katıldığı TÜBİTAK 2204A yarışması bölge finali 2526 Mart'ta Online olarak yapılacak.

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