3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Batman Petrolspor: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Çarşambaspor, sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor’u 20’lık skorla mağlup etti.



Stat: Çarşamba Şehir

Hakemler: Uğurcan Gökler xxx, Faruk Yağlı xxx, Oğuzhan Kocaçoban xxx.

Çarşambaspor: Eren xxx, Erhan xxx, Cihat xxx, Oğuzhan xxx, Metin xxx, Kemal Sabri xxx (Rıdvan dk. 83 ?), Metehan xxx, Veysel xxx (Tugay dk. 61 x), Muhammet xxx, Ahmet xxx (Mertcan dk. 90+1 ?), Serhan xxx (Ceyhun dk. 83 ?)

Batman Petrolspor: Emre Kars xx, Abdulsamet xx, Burak xx (Aydın dk. 66 xx), Nezir xx, Emre Aydın xx (Serhat dk. 66 x), Umut xx (Rıfat dk. 80 x) , İbrahim Yakup xx, Hüseyin xx (Furkan dk. 81 ?), Okan xx, Akın xx, Erdi xx

Goller: Serhan (dk. 43), Kemal Sabri (dk. 49) (Çarşambaspor)

Sarı kartlar: Metehan, Veysel, Tugay, Muhammet (Çarşambaspor), Hüseyin (Batman Petrolspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.