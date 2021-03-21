3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Batman Petrolspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Çarşambaspor, sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor’u 20’lık skorla mağlup etti.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Uğurcan Gökler xxx, Faruk Yağlı xxx, Oğuzhan Kocaçoban xxx.
Çarşambaspor: Eren xxx, Erhan xxx, Cihat xxx, Oğuzhan xxx, Metin xxx, Kemal Sabri xxx (Rıdvan dk. 83 ?), Metehan xxx, Veysel xxx (Tugay dk. 61 x), Muhammet xxx, Ahmet xxx (Mertcan dk. 90+1 ?), Serhan xxx (Ceyhun dk. 83 ?)
Batman Petrolspor: Emre Kars xx, Abdulsamet xx, Burak xx (Aydın dk. 66 xx), Nezir xx, Emre Aydın xx (Serhat dk. 66 x), Umut xx (Rıfat dk. 80 x) , İbrahim Yakup xx, Hüseyin xx (Furkan dk. 81 ?), Okan xx, Akın xx, Erdi xx
Goller: Serhan (dk. 43), Kemal Sabri (dk. 49) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Metehan, Veysel, Tugay, Muhammet (Çarşambaspor), Hüseyin (Batman Petrolspor)
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