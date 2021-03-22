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Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü

DHA

Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sünger üretimi yapılan iş yerinde halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi Mustafa Çamaş (41), hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.30 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sünger üretimi yapan bir iş yerinde çalışan Mustafa Çamaş'ın üzerine, halatı kopan vinç kolu düştü. Tonlarca ağırlıktaki demir yığının altına kalıp ağır yaralanan Çamaş'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mustafa Çamaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mesai arkadaşlarını yasa boğan olayın ardından Çamaş'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-03-22 11:33:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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