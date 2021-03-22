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Jandarmadan HES kodu uygulaması

İHA

Jandarmadan HES kodu uygulaması

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri HES kodu uygulaması yaptı.
Samsun'da korona virüs vakasında artış dikkat çekerken, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs denetimini sıklaştırdı. Jandarma ekipleri Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde araçlar ve kişiler üzerinde uygulama ve HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi.

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