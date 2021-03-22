Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor



SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Covid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı olduğu kişileri filyasyon ekiplerine eksik bildirdiği, bu durumun da vaka sayılarında ciddi artışa neden olduğu açıklandı.

Samsun Valiliği'nce kentte artan Covid-19 vaka sayıları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Temaslı listesini eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor. Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12/03/2021 tarihli ve 11 sayılı kararıyla; Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu´nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma'yı düzenleyen 195'inci maddesine göre işlem tesis edilecek, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282. maddesine göre idari yaptırım uygulanacaktır." denildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER

2021-03-22 15:04:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.