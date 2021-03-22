Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Sönmez(58), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan İsmail Sönmez, Bafra’da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. 2 yıldır kanser tedavisi gören Gazi Sönmez, Emirefendi Mahallesi Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aktekke Mahallesi'nde aile kabristanlığında defnedildi.

Törene Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, askeri erkan, gaziler ve yakınları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.