“Aynı renkteyiz +1 ile farklıyız” etkinliği

Sağlık çalışanları Down Sendromlular Günü’nde “Aynı renkteyiz +1 ile farklıyız” temalı resim etkinliği düzenledi.

Liv Hospital Samsun hekim ve çalışanları “Aynı Renkteyiz +1 ile Farklıyız” etkinliğinde down sendromlu çocuklarla resim yaptı. Eğlenceli dakikaların geçirildiği etkinlik, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Şengezen önderliğinde gerçekleşti. Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı Kliniği’nden Uzm. Dr. Nezih Akgün, Kadın Sağlığı Kliniği’nden Opr. Dr. Şeyma Yöney, Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Nalan Saraç, Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Esin Baltacı, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst çocuklarla resim yaptı. Etkinliğe Samsun Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci de katıldı.

Çok keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hastane Genel Müdürü Akif Kırbaş, “Çocuklarımız, hekimlerimiz ve çalışanlarımız çok eğlendi; hep birlikte keyif aldık. Yaptığımız bu etkinlikte hep birlikte güzel bir vakit geçirmeyi amaçlarken aslında çocuklarımızla aynı renkte olduğumuzu; hiçbir farklılığımızın olmadığı mesajını vermek istedik. Bizler down sendromlu çocuklarımızla aynı renkteyiz. Çocuklarımıza ve ailelerine etkinliğimize katıldıkları için teşekkür ederiz. 21 Mart Down Sendromlular Günü kutlu olsun” dedi.

Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci ise, “Liv Hospital Samsun’un düzenlediği bu duyarlı etkinlik bizler ve çocuklarımız için çok önemliydi. Çocuklarımız çok keyif aldı ve Liv Hospital Samsun ailesiyle harika bir paylaşım oldu. Gerçekleştirdikleri bu farkındalık etkinliği için kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

