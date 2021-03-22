İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje İlkadım belediyesi elektronik atıklar evlerden toplayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje İlkadım belediyesi elektronik atıklar evlerden toplayacak

İHA

İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje İlkadım belediyesi elektronik atıklar evlerden toplayacak

İlkadım Belediyesi, daha önce sadece seyyar atık getirme merkezlerinde toplanan elektrikli ve elektronik atıklar için yeni bir kampanya başlattı.
Kullanım ömrünü tamamlayan elektronik atıkların toplanmasına imkan sağlayan proje kapsamında doğanın korunmasına ve ekonomiye katkı sunacak olan "Elektronik Atık Toplama Aracı” İlkadım ilçesinde elektronik atık toplayacak. İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama; kullanım ömrü tamamlanmış çamaşır makinesi, teyp, ütü, televizyon, bulaşık makinesi, yazıcı, cep telefonu, DVD oynatıcı, kaset çalar ve dikiş makinası gibi her türlü elektrikli ve elektronik ürünü kapsıyor. Bu gruptaki atıklarını evinden aldırmak isteyen İlkadımlı vatandaşlar “444 55 06 Alo Atık Hattı"nı arayarak randevu alabiliyor. Belirlenen gün ve saatte başvuru sahibi tarafından kapı girişine bırakılan atıklar, belediye ekiplerince alınarak lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim ediliyor.
Teknolojinin hızla gelişmesi ve tüketimin artmasına paralel olarak, elektrikli ve elektronik atık miktarının da giderek artış gösterdiğine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu kapsamda çevremizin korunması içinde önemli kararlar almaya devam ediyoruz. Çevremizi, doğal yapıyı, havayı ve topraklarımızı korumayı kendimize prensip edindik. Bu kapsamda elektronik eşyaların toplanması için çalışma başlattık. Bu çalışma ile elektronik eşya toplama kutuları, evlerde ve iş yerlerinde ömrünü tamamlayan tüm elektronik atıkların toplanmasına imkan sunacak. Evlerimizde ve iş yerlerimizde telefondan klavyeye, televizyondan yazıcıya tüm elektronik eşyaların toplanacağı çalışmamızı ilçemize kazandırıyoruz. Bu gruptaki atıklar insan sağlığını tehdit ediyor ve çevreye onarımı mümkün olmayan zararlar veriyor. Hem bu konuya ilişkin farkındalık oluşturmak hem de gönüllü karantina günlerinde hizmeti vatandaşlarımızın evine taşımak amacıyla eatık toplama kampanyamızı başlattık. İlkadımlı çevreye duyarlı vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum ve halkımızın bu çalışmaya destek vermesini arzu ediyoruz. İlk etapta 01 Mart 2021–01 Mart 2022 arası olarak açıkladığımız kampanyayı, daha sonra da devam ettireceğiz. İlerleyen süreçte diğer türdeki atıklar için de evlerden toplama çalışmalarımız olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Aynı renkteyiz +1 ile farklıyız” etkinliği
YEREL HABERLER “Aynı renkteyiz +1 ile farklıyız” etkinliği
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini ...
(Görüntülü) Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan ...
AR-GE başarıları ödüllendirildi
YEREL HABERLER AR-GE başarıları ödüllendirildi
Korona virüsü 'Samsunlu' oldu! “Wuhan’da doğdu Samsunlu oldu” Valilik: "Filyasyon ekiplerinin yanlış bilgilendirilmesi de etkili oluyor"
YEREL HABERLER Korona virüsü 'Samsunlu' oldu! “Wuhan’da doğdu ...
Jandarmadan HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan HES kodu uygulaması
Kırmızı şehrin ‘mavi’ huzurevi Hiçbir vakaya rastlanmandı
YEREL HABERLER Kırmızı şehrin ‘mavi’ huzurevi Hiçbir vakaya ...
Samsun'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
80 bin mevsimlik fide kampüse dikilecek OMÜ’nün kendi tohumları kampüste filizleniyor
YEREL HABERLER 80 bin mevsimlik fide kampüse dikilecek OMÜ’nün kendi ...
TSE tanker muayene merkezi faaliyete geçti Kaygı: “İlimiz açısından önemli bir eksikliği giderecek”
YEREL HABERLER TSE tanker muayene merkezi faaliyete geçti Kaygı: ...
Sanayide dönüşüm başladı Bölgenin en modern Toybelen Sanayi Sitesi inşaatı hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Sanayide dönüşüm başladı Bölgenin en modern Toybelen ...
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun´da cadde ve sokaklar dolu
YEREL HABERLER Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun´da ...
Samsun'da aranan 52 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da aranan 52 şahıs yakalandı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 195 şahsa 382 bin TL idari para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 195 şahsa 382 bin TL ...
Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara ‘hayvan başına ceza’ uygulaması
YEREL HABERLER Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara ‘hayvan ...
Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü
YEREL HABERLER Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü
Kişisel Gelişim Zirvesi Rektör Ünal: “Kişisel gelişim modern dünyada çok fazla konuşulan ve tüketilen bir kavram haline gelmeye başladı”
YEREL HABERLER Kişisel Gelişim Zirvesi Rektör Ünal: “Kişisel gelişim ...
Eklemlerde yaşanan kireçlenme veya deformasyon hayat kalitesini düşürüyor
YEREL HABERLER Eklemlerde yaşanan kireçlenme veya deformasyon hayat ...
51 yıllık terzinin çırak sorunu "Eskiden çırak olmak için haftada 5 kişi gelirdi, şimdi hiç soran yok"
YEREL HABERLER 51 yıllık terzinin çırak sorunu "Eskiden çırak olmak ...
Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Giresunspor kafilesine taşlı saldırının şüphelisi ...
AK Parti ilçe başkanlarının içinde bulunduğu araç kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER AK Parti ilçe başkanlarının içinde bulunduğu araç ...
Kamyoncular ve tırcılar kontak kapatıyor
YEREL HABERLER Kamyoncular ve tırcılar kontak kapatıyor
3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Batman Petrolspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Batman Petrolspor: 0