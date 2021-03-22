Mart kapıdan baktıracak

Samsun genelinde kuvvetli sağanak, kar yağışı ve fırtına bekleniyor.

Samsun Valiliği, Samsun'da hava sıcaklıklarının hissedilir seviyede azalacağı kuvvetli sağanak, kar yağışları ve fırtına beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün(MGM) yaptığı son değerlendirmeye göre Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havaya ek olarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak tüm Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren 6 ile 15 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. MGM ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıları dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Ani sıcaklık değişiminin bu gece 00.00 sıralarından itibaren 26 Mart saat 23.00 sıralarına kadar etkili olması bekleniyor.

Samsun'da fırtına öncesi görüntülenen gökkuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.