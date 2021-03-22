Bafra Sera OSB alt yapı ihale sözleşmesi imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra Sera OSB alt yapı ihale sözleşmesi imzalandı

İHA

Bafra Sera OSB alt yapı ihale sözleşmesi imzalandı

Tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilen Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (Sera OSB) Altyapı İhale Sözleşmesi Bafra Kaymakamlığı’nda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katımıyla gerçekleştirildi.
Bafra Sera OSB’nin Altyapı İhale Sözleşmesi’nin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, “Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla bir tarım kentidir. Samsun’umuzun bu önemli avantajını kullanmak ve ilimizi tarım noktasında daha ileri bir düzeye taşımak konusunda Bafra Sera OSB, ilimiz için çok büyük bir kazanç olacaktır. Bu anlamda Altyapı İhale Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla önemli bir adım daha atılmış bulunmaktadır. Bin 194 metre alana sahip Bafra Sera OSB, toplam 30 sera parseli olacak şekilde düzenlenmiştir. Bafra Sera OSB’de yatırımcıların fide ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslah çalışmaları ve ihracata yönelik sebze yetiştiriciliği yapmaları planlanmaktadır. Ayrıca OSB içerisinde sanayi parsellerine de yer verilmiş olup bu parsellerde paketleme tesisi, soğuk hava depoları, sebze ve meyve kurutma tesisleri ile salça ve turşu fabrikası gibi işletmelerin yer alması düşünülmektedir. Yatırımcılarımız ile yaptığımız ön talep araştırmasında yatırımcılarımızın buraya yatırım yapmak için oldukça istekli olduklarını gördük ve bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.
Bafra Sera OSB’nin ihracat anlamında pazara olan yakınlığından bahsederek OSB’nin lojistik anlamında önemli bir konumda olduğunu ve böylelikle yatırımcılara çok büyük avantajlar sunacağını ifade eden Vali Dağlı, “Yatırımcılarımız, Bafra Sera OSB’de yapacakları üst yapı yatırımlarında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na başvuru yaparak IPARD Hibe Programlarından faydalanabilirler. IPARD programlarında sera yatırımları, fide yetiştiriciliği, süs bitkileri ve endüstriyel tarım yatırımları için 2020 yılında ilimizin hibe oranı yüzde 5565 aralığındadır. Yine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seracılık yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmış. Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurt içinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımlarına 5.bölge teşviki verilmektedir. Bu durumda faiz desteği ya da sübvansiyonlu kredi desteği, vergi muafiyeti, SGK muafiyeti, işveren prim muafiyeti, KDV muafiyeti, gümrük muafiyeti, damga vergisi ve belediye imar harçlar muafiyeti, 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti gibi destekler yatırımcılara sunulmaktadır. Bafra Sera OSB, bölgede yatırım yapmayı planlayan yatırımcılarımıza sağladığı avantajlar ile bölgemizi seracılıkta önemli bir konuma getirecek, seralarda yapılacak nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ile birlikte ihracatın artırılması ve ilave iş olanakları anlamında ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mart kapıdan baktıracak
YEREL HABERLER Mart kapıdan baktıracak
OMÜ Ziraat Fakültesi seraları modernize edilecek
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesi seraları modernize edilecek
TR83 Bölgesi’nde işsizlik azalarak yüzde 8,3 oldu
YEREL HABERLER TR83 Bölgesi’nde işsizlik azalarak yüzde 8,3 oldu
İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje İlkadım belediyesi elektronik atıklar evlerden toplayacak
YEREL HABERLER İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme ...
“Aynı renkteyiz +1 ile farklıyız” etkinliği
YEREL HABERLER “Aynı renkteyiz +1 ile farklıyız” etkinliği
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini ...
(Görüntülü) Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan ...
AR-GE başarıları ödüllendirildi
YEREL HABERLER AR-GE başarıları ödüllendirildi
Korona virüsü 'Samsunlu' oldu! “Wuhan’da doğdu Samsunlu oldu” Valilik: "Filyasyon ekiplerinin yanlış bilgilendirilmesi de etkili oluyor"
YEREL HABERLER Korona virüsü 'Samsunlu' oldu! “Wuhan’da doğdu ...
Jandarmadan HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan HES kodu uygulaması
Kırmızı şehrin ‘mavi’ huzurevi Hiçbir vakaya rastlanmandı
YEREL HABERLER Kırmızı şehrin ‘mavi’ huzurevi Hiçbir vakaya ...
Samsun'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
80 bin mevsimlik fide kampüse dikilecek OMÜ’nün kendi tohumları kampüste filizleniyor
YEREL HABERLER 80 bin mevsimlik fide kampüse dikilecek OMÜ’nün kendi ...
TSE tanker muayene merkezi faaliyete geçti Kaygı: “İlimiz açısından önemli bir eksikliği giderecek”
YEREL HABERLER TSE tanker muayene merkezi faaliyete geçti Kaygı: ...
Sanayide dönüşüm başladı Bölgenin en modern Toybelen Sanayi Sitesi inşaatı hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Sanayide dönüşüm başladı Bölgenin en modern Toybelen ...
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun´da cadde ve sokaklar dolu
YEREL HABERLER Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun´da ...
Samsun'da aranan 52 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da aranan 52 şahıs yakalandı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 195 şahsa 382 bin TL idari para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 195 şahsa 382 bin TL ...
Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara ‘hayvan başına ceza’ uygulaması
YEREL HABERLER Hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara ‘hayvan ...
Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü
YEREL HABERLER Halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi, öldü
Kişisel Gelişim Zirvesi Rektör Ünal: “Kişisel gelişim modern dünyada çok fazla konuşulan ve tüketilen bir kavram haline gelmeye başladı”
YEREL HABERLER Kişisel Gelişim Zirvesi Rektör Ünal: “Kişisel gelişim ...
Eklemlerde yaşanan kireçlenme veya deformasyon hayat kalitesini düşürüyor
YEREL HABERLER Eklemlerde yaşanan kireçlenme veya deformasyon hayat ...
51 yıllık terzinin çırak sorunu "Eskiden çırak olmak için haftada 5 kişi gelirdi, şimdi hiç soran yok"
YEREL HABERLER 51 yıllık terzinin çırak sorunu "Eskiden çırak olmak ...