Eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen alkollü koca mahkemece tutuklandı

Samsun'da evine alkollü bir şekilde gelerek bıçak isteyip eşini öldüreceğini söylediği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.V. (36) eve aşırı derecede alkollü gelerek evin girişinde kapıyı açan eşi P.V.'den (36) ekmek bıçağı isteyip, önce eşi P.V.'yi, sonra da hasmını öldüreceğini söyledi. Kocasının eve girip bıçak almasına engel olan kadın, durumu kayınpederine ve polise haber verdi. P.V., polisten yardım isteyip eşinden de şikayetçi oldu. İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan alkollü şahıs, polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine çıkardı. R.V., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.V., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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