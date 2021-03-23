Salgın dönemini fırsata dönüştürdü: 1 yılda 6 kitap yayınladı

Kovid19 salgın dönemini fırsata dönüştürerek kültürsanat faaliyetlerine ağırlık veren “Âşık Derebahçeli” mahlasıyla şiirler yazıp kitaplar neşreden Ali Kayıkçı, 2020 yılı Mart ayından bu yana toplam 6 kitap yayınladı.

1965 yılında Samsun Ticaret Lisesi’nin “Uyanış Dergisi”nde başladığı kültürsanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve geçen sene peş peşe yayınladığı dört kitapla eser sayısını “55 Yılda 55 Eser”e yükselten Kayıkçı, yeni neşrettiği iki kitapla bu sayıyı 57’ye çıkarttı.

"Hayat Eve Sığar(HES)” kelimeleriyle özetlenen bu bir yıllık süreyi; okumaaraştırma ve yazma için âdeta yepyeni bir imkân olarak gördüm ve fırsata dönüştürerek, günün en az yarısını bunlar üzerinde çalışarak bu kitapları okuyucular ile buluşturdum” diyen Yazar Ali Kayıkçı, “Başta ulusal ve yerel bazı gazete ve dergilerde çıkan yazılarımı da harmanlamak, bu arada günlük gelişmeleri de takip etmek suretiyle kültürsanatseverlere faydalı olmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

Kayıkçı’nın, son bir yıl içinde yayınlanan eserleri ise şunlar:

“Halime Kız Yazdı, Ben De… (‘Moda’ Konulu 73 Köşe YazısıŞiir)”, 344 sayfa;

“Sen Destanı Yazdın Ben De…/4 (‘Yurtiçi ve Yurtdışı’ Terörüne Karşı Kahramanlık Destanları Konulu Yüz 41 Köşe YazısıŞiir)” , 454 sayfa;

“YazdıYazdım../1 (Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar; Yüz 20 Köşe YazısıŞiir)”, 504 sayfa;

“Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (Dörtyüz 55 İsim’e Doğru)”, 808 sayfa;

“YazdıYazdım../2 (Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar; Yüz 21 Köşe YazısıŞiir)”, 468 sayfa;

“Asırlık Bir Çınar: Kore Gâzisi S. Ali Çavuş Ve… (Kayıkçıoğulları, Öztürkler ile Sürüloğulları)”, 96 sayfa.

GazeteciYazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı’nın; bunların dışında, 3 seri hâlindeki kitaplarından 10 tanesinin daha baskıya hazır durumda beklediği bildirildi.

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