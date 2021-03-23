Salgın dönemini fırsata dönüştürdü: 1 yılda 6 kitap yayınladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgın dönemini fırsata dönüştürdü: 1 yılda 6 kitap yayınladı

İHA

Salgın dönemini fırsata dönüştürdü: 1 yılda 6 kitap yayınladı

Kovid19 salgın dönemini fırsata dönüştürerek kültürsanat faaliyetlerine ağırlık veren “Âşık Derebahçeli” mahlasıyla şiirler yazıp kitaplar neşreden Ali Kayıkçı, 2020 yılı Mart ayından bu yana toplam 6 kitap yayınladı.
1965 yılında Samsun Ticaret Lisesi’nin “Uyanış Dergisi”nde başladığı kültürsanat faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve geçen sene peş peşe yayınladığı dört kitapla eser sayısını “55 Yılda 55 Eser”e yükselten Kayıkçı, yeni neşrettiği iki kitapla bu sayıyı 57’ye çıkarttı.
"Hayat Eve Sığar(HES)” kelimeleriyle özetlenen bu bir yıllık süreyi; okumaaraştırma ve yazma için âdeta yepyeni bir imkân olarak gördüm ve fırsata dönüştürerek, günün en az yarısını bunlar üzerinde çalışarak bu kitapları okuyucular ile buluşturdum” diyen Yazar Ali Kayıkçı, “Başta ulusal ve yerel bazı gazete ve dergilerde çıkan yazılarımı da harmanlamak, bu arada günlük gelişmeleri de takip etmek suretiyle kültürsanatseverlere faydalı olmaya çalıştım” şeklinde konuştu.
Kayıkçı’nın, son bir yıl içinde yayınlanan eserleri ise şunlar:
“Halime Kız Yazdı, Ben De… (‘Moda’ Konulu 73 Köşe YazısıŞiir)”, 344 sayfa;
“Sen Destanı Yazdın Ben De…/4 (‘Yurtiçi ve Yurtdışı’ Terörüne Karşı Kahramanlık Destanları Konulu Yüz 41 Köşe YazısıŞiir)” , 454 sayfa;
“YazdıYazdım../1 (Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar; Yüz 20 Köşe YazısıŞiir)”, 504 sayfa;
“Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (Dörtyüz 55 İsim’e Doğru)”, 808 sayfa;
“YazdıYazdım../2 (Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar; Yüz 21 Köşe YazısıŞiir)”, 468 sayfa;
“Asırlık Bir Çınar: Kore Gâzisi S. Ali Çavuş Ve… (Kayıkçıoğulları, Öztürkler ile Sürüloğulları)”, 96 sayfa.
GazeteciYazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı’nın; bunların dışında, 3 seri hâlindeki kitaplarından 10 tanesinin daha baskıya hazır durumda beklediği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumar baskınından kaçan 5 kişi çatı katında yakalandı
YEREL HABERLER Kumar baskınından kaçan 5 kişi çatı katında yakalandı
Korona virüs, genç nüfusa kayıyor Aşı olan ile olmayan evli çiftin akciğerlerindeki inanılmaz fark Samsun'da Covid-19 hasta profili değişti, artık genç nüfus daha fazla hasta oluyor Prof. Dr. Özkaya: "Yaşlılarda hastalık görülme oranı azaldı ve hastalık genç nüfusa kaydı"
YEREL HABERLER Korona virüs, genç nüfusa kayıyor Aşı olan ile ...
Lefter Küçükandonyadis’in Samsunspor’a geliş hikayesi yıllar sonra ortaya çıktı Samsunspor’a tarihinde ilk şampiyonluğu yaşatan başkan olarak tarihe geçti
YEREL HABERLER Lefter Küçükandonyadis’in Samsunspor’a geliş hikayesi ...
Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri
YEREL HABERLER Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri
Küçük Yusuf’la ördeğin dostluğu
YEREL HABERLER Küçük Yusuf’la ördeğin dostluğu
‘Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın’ mezar taşı ile tekrar çağrı yaptı
YEREL HABERLER ‘Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın’ mezar taşı ile ...
Vaka rekortmeni Samsun´un `mavi´ mahallesi
YEREL HABERLER Vaka rekortmeni Samsun´un `mavi´ mahallesi
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
19 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı
YEREL HABERLER 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ...
Bafra’da 20 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Bafra’da 20 bin fidan dağıtıldı
Samsun Valisi Dağlı: "Temaslıların saklanması bizim için çok önemli bir sorun" "Samsun olarak 8 bin testi yapabilecek kapasitedeyiz"
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: "Temaslıların saklanması bizim ...
Eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen alkollü koca mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Eşine "Bıçak getir seni öldüreceğim" diyen alkollü ...
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire gözaltına alındı
YEREL HABERLER Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire gözaltına ...
Karantina tedbirlerine uymayan vatandaş yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Karantina tedbirlerine uymayan vatandaş yurda ...
Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan doktor tutuklandı
YEREL HABERLER Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek ölüme sebep olan ...
Başkan Kılıç: “İlçemiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “İlçemiz adına çok verimli ziyaretler ...
Bafra Sera OSB alt yapı ihale sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Bafra Sera OSB alt yapı ihale sözleşmesi imzalandı
Mart kapıdan baktıracak
YEREL HABERLER Mart kapıdan baktıracak
OMÜ Ziraat Fakültesi seraları modernize edilecek
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesi seraları modernize edilecek
TR83 Bölgesi’nde işsizlik azalarak yüzde 8,3 oldu
YEREL HABERLER TR83 Bölgesi’nde işsizlik azalarak yüzde 8,3 oldu
İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje İlkadım belediyesi elektronik atıklar evlerden toplayacak
YEREL HABERLER İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme ...
“Aynı renkteyiz +1 ile farklıyız” etkinliği
YEREL HABERLER “Aynı renkteyiz +1 ile farklıyız” etkinliği
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüse yakalananlar temaslı listesini ...