Hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektifleri tarafından yakalandı

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– Samsun’da hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Tekkeköy ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen ve hakkında İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından “yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli erkek şahıs Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.G. isimli şahıs Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

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