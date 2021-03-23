Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da seyir halinde olan sürücü H.Ş. (73) yağmur sonucu kayganlaşan yolda fren yapınca hemzemin geçitte bulunan bariyere çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan H.Ş.'nin eşi Y.Ş. (71) yaralandı.Kaza, saat 12.00 sularında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tren yolu kesişiminde meydana geldi. 55 AEV 239 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü H.Ş.'nin fren yapması sonucu kayarak hemzemin geçitte bulunan bariyere çarparak devrildi. Kazada, yolcu mahallinde bulunan Y.Ş., eşi H.Ş.'nin üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Y.Ş.'yi Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-03-23 14:02:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.