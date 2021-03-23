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Samsun Tabipler Odası Başkanı Dr. Furtun: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli

DHA

Samsun Tabipler Odası Başkanı Dr. Furtun: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli


Yaprak KOÇERMiraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Tabipler Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, kentte mutant virüs nedeniyle vakaların düşmediğini belirterek, "Endişe içindeyim. Samsun ile ilgili acilen yeni kararların verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Samsun Tabipler Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, kentte Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının verildiği Türkiye haritası yayınlandığında Samsun'da Kasım-Aralık pikinin son döneminin yaşandığını ve günlük vaka sayısının da 300'ler civarında olduğunu söyleyen Dr. Furtun, "Vakalar arttıkça rakamlar da arttı, şu anda binleri bulduk. O zaman bu konuyu çok konuştuk, tartıştık nedenleri konusunda. Samsun'da mutant virüs probleminin olduğunu birçok yerde söyledik" dedi.
Bu nedenle virüsün çok bulaşıcı olduğu için vaka sayılarının düşmediğini belirten Dr. Furtun, "O dönemde harita yayınlandı ve yerel yönetimlere sanki bu olayın idaresi bırakılacak gibi bir hava oldu ama ne yazık ki özellikle yüksek riskli bölgelerdeki cumartesi açılımı, okulların açılımı bu vaka hızının düşmesine değil artmasına sebep oldu" diye konuştu.
'RADİKAL TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİYOR'
Dr. Furtun, bir sahil kenti olan Samsun'da cumartesi günü yasağın kaldırılmasıyla sahil şeridindeki insan kalabalığının yoğunlaştığına vurgu yaparak "Gene karantinada olması gereken hastalarımızın çok farklı yerlerde yakalandığını biliyoruz. Maalesef halkımızda bu duyarlılık oluşamıyor. Vatandaşımızın bu konudaki hassasiyetini maalesef sağlayamıyoruz, yollarımız, caddelerimiz kalabalık. Bu nedenle daha radikal tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu seyahat kısıtlamasından tutun, cumartesilerin kapanması belki tam kapanması, okullar gündeme gelebilir, okullarla ilgili radikal kararlar verilebilir, HES kodu sorgulamalarının artırılması gibi birçok önlem alınabilir ve bunların bir an evvel yapılması lazım. Çünkü Samsun'da vakalar giderek artıyor" ifadelerini kullandı.
'ENDİŞE İÇİNDEYİM'
Samsun ile ilgili yeni acil kararlar alınması gerektiğini belirten Dr. Furtun, "Maalesef insanlar kalabalıklar oluşturuyorlar, taziyelerde birlikte oluyorlar, hafta sonları bir yerlere gidiyorlar ve ev partileri veriyorlar ve bunlara engel olamıyoruz. O zaman demek ki yeterli değil bu tedbirler. Bu tedbirleri daha fazla artırmamız lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK
2021-03-23 15:08:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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