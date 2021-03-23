Samsun’da motorlu kara taşıtı 1 yılda 19 bin adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 19 bin 862 adet arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden ‘Samsun trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları’ konusunda bir basın bülteni yayımladı. Yayımlanan bültende Samsun’daki araç sayıları ve özellikleri paylaşıldı.



Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 19 bin 862 adet arttı

Samsun’da 2021 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 236 adet (yüzde 0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 19 bin 862 adet (yüzde 5,5) artarak 382 bin 268 adete ulaştı. 2021 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Samsun'daki toplam 382 bin 268 motorlu kara taşıtının; yüzde 49,3'ü (188 bin 541 adet) otomobil, yüzde 3,5'i (13 bin 427 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 529 adet) otobüs, yüzde 19,1'i (72 bin 882 adet) kamyonet, yüzde 2,7'sİ (10 bin 465 adet) kamyon, yüzde 10,5'i (40 bin 59 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (701 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,3'ü (54 bin 664 adet) traktörden oluştu.



Şubat ayında 8 bin 594 adet taşıtın devri yapıldı

Şubat ayında Samsun’da 8 bin 594 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 58 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 20,7 ile kamyonet ve yüzde 9 ile traktör takip etti. 2021 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 24 milyon 328 bin 780 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Samsun, toplam 382 bin 268 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip.



Araçların yüzde 53’ü benzinli, yüzde 33’ü de dizel

2021 yılı Şubat ayı itibariyle Samsun’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 9,4), otomobil (yüzde 6,7) ve motosiklet (yüzde 5,5) şeklinde gerçekleşti. OcakŞubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 53,9’u benzin, yüzde 33,9’u dizel, yüzde 6,8’i elektrikli veya hibrit, yüzde 5,4’ü LPG yakıtlı olarak dikkat çekti. OcakŞubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 29,5’i 14011500, yüzde 27,1’i 1300 ve altı, yüzde 20,3’ü 15011600, yüzde 15,6’sı 13011400, yüzde 6,3’ü 16012000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor hacmine sahip.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.