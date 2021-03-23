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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda yüksek ateşe dikkat

İHA

Çocuklarda yüksek ateşe dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, "Çocuklarda görülen ve nedeni açıklanamayan yüksek ateş ciddi sorunlara işaret edebilir. Mutlaka uzman doktor tarafından geç kalmadan tedavisine başlanmalıdır" dedi.
Kovid19 hastalığının bugüne kadar çocuklarda hafif seyrettiği biliniyordu, fakat bilim insanları tarafından bulaş hızını artıran mutasyonlar nedeniyle erişkinler kadar çocukları da korumak ve ekstra önlemler almak tavsiye ediliyor. Bu açıklamalarla birlikte ailelerin çocukları için endişe ettiklerini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarından Uzm. Dr. Filiz Gebeşoğlu, "Özellikle hava değişimlerinin yaşandığı günlerde sıcak ve soğuk değişimi, kapalı ortamlarda çok kalınması, çocukların ayrı ortam içinde fazla vakit geçirmeleri gibi durumlarda Kovid19'un dışında farklı sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabiliyor. Özellikle çocukların bu süreçte yaşadığı yüksek ateş, kas ağrıları, öksürük, uyku düzensizliği, beslenme sorunu gibi belirtiler Kovid19 işareti olabileceği gibi farklı ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir” dedi.
Çocuklarda yüksek ateş şikayetlerinin arttığını belirten Uzm. Dr. Filiz Gebeşoğlu, “Özellikle bu süreç içinde ailelerden çocuklarıyla ilgili sıklıkla sağlıkları ile ilgili şikayetler alıyoruz. Ailelere tavsiyemiz çocukları öncelikle belli bir izolasyon içinde bir sağlık kurumuna başvurması, gerekli muayene ve testlerin yapıldığından sonra çocuk Kovid ise bu sağlık sorununa göre tedavi eğer değilse de mutlaka belirtilerin altındaki nedenler araştırılarak tedavisine acilen başlanmalıdır. Vücut ısısının normalden yüksek ölçülmesi olarak tanımlanan ateş aynı zamanda vücudumuza giren bakteri, virüs ve toksin gibi yabancı maddelerin neden olduğu hastalıklara bağışıklık sistemimizin verdiği önemli bir yanıttır” diye konuştu.
Yüksek ateş durumun yapılması gerekenlere değinen Gebeşoğlu, “Kabaca vücut ısısı 36.5–37.5 derece arası seyreder. Koltuk altından ölçülen 37.5 derece üzeri, makattan 38 derece üzeri, kulaktan ise 37.6 derece üzeri vücut ısısı ateş olarak değerlendirilir. Yüksek ateş durumunda çocuğunuzun dinlenmesini sağlayın, kıyafetlerini çıkarın, oda ısısı fazla ise düşürün. Artan vücut ısısı metabolizmayı hızlandırır ve sıvı ihtiyacı da artar bu nedenle çocuğunuzun sıvı alımını arttırın. Ateş 39.5 derece üzeri ise ılık uygulama yapın. Ateş 38 dereceye düşünce ılık uygulamayı kesebilirsiniz. Bu uygulamalara rağmen yüksek seyreden ateşte doktorunuza başvurun" şeklinde konuştu.

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