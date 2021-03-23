Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi SamsunAnkara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 TG 193 plakalı otomobil, önünde seyir eden Aziz D. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıktı. Kazada Pınar İ. (24) yaralandı. Yaralı genç kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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