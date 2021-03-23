Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin takla attığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun Sinop karayolu 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Çaylıoğlu idaresindeki 55 EA 116 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Çaylıoğlu 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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