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Samsun'da define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak olarak kazı yapıldığı ihbarı üzerine kaza yapan şahıslara ait aracı park halinde buldu. Söz konusu arazide arama yapan jandarma ekipleri, E.Y., R.Y., M.H., Z.İ. ve U.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili kazı yapmada kullanılan 1 adet maden arama detektörü 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet balta ele geçirildi. İfadesi alınan 5 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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