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Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da patlayıcı madde yüklü minibüsün kardan kayarak park halindeki tırlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Hacılı mevkisi ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'taki depodan yüklediği patlayıcı maddeleri Samsun'un Bafra ilçesi Kolay mevkisindeki taş ocağına götüren Ahmet Börekçi idaresindeki 60 DK 855 plakalı Transit minibüs karlı yolda kayarak, yol kenarında bekleyen Kadir Bertan'ın kullandığı 54 LG 897 çekici, 41 YT 395 dorse plakalı tırın çekicisine çarpıp daha sonra da yine önde park halinde olan Cengiz Aydemir yönetimindeki 41 UU 244 çekici plakalı, 41 ABP 719 dorse plakalı Samsun Limanı'na gümrük malı götüren konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, patlayıcı madde yüklü minibüsün sürücüsü Ahmet Börekçi ağır yaralanırken, yanında bulunan Eren Sırkıntı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde sıkışan yaralı sürücü ile ölen şahıs itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Eren Sıkıntı'nın cesedi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi moruğuna kaldırılırken, yaralı sürücü de yine Kavak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Patlayıcı maddeler minibüsten boşaltıldıktan sonra araç çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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