OMÜ mezunu Samsunlu genç sanatçı özel ödülün sahibi oldu

"Her Eve Bir Sanat" sloganıyla her yıl düzenlenen Bazaart Projesi’nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Seramik Cam Bölümü mezunu Celil İnal’ın, “Harman” adını verdiği cam heykel eseri, Levent Sağol anısına verilen özel ödüle layık görüldü.

Güzel sanatlar fakültelerinde öğrenim gören yetenekli ve genç sanat öğrencileri ile yeni mezunları sanatseverlerle buluşturarak eserlerini sergileme ve satma olanağı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen, Bazaart Projesi’nin 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmaya Samsun’dan, “Harman” adını verdiği cam heykel eseri ile katılan Samsunlu genç sanatçı Celil İnal da projeden ödülle dönmeyi başardı. Seçici Kurul, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Seramik Cam Bölümü mezunu Celil İnal’ın eserini, Levent Sağol anısına özel ödüle layık gördü.



İlk katıldığı yarışmadan ödülle döndü

Genç sanatçıları, sanatseverleri ve koleksiyonerleri bir araya getiren yarışmada eserinin ödül almasından dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki genç sanatçı Celil İnal, “Geçen yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Seramik Cam Bölümü’nden mezun oldum. Şu anda Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Cam Atölyesi’nde usta öğretici olarak görev yapıyorum. Bu katıldığım ilk sanat yarışmasıydı. 50’nin üzerinde eserin arasında ödül almam beni oldukça mutlu etti. Kalıpla cam şekillendirme ve alevde cam şekillendirme yöntemiyle yaptığım 'Harman' adlı eserim, ‘öteki’ kavramının ortadan kaldırılmasını ifade ediyor. Günümüzde toplumlarda açılan bölünmeler ve melezleşmeler ile artık bizim gibi düşünen, bizimle aynı şeylere ilgi duyan insanlarla oturup vakit geçiriyoruz. Küreselleşen dünyanın her ne kadar kültürleri bir araya getirdiğine inansak da, nihayetinde diğer kültürlere saygı duymayı tam olarak maalesef başaramıyoruz. Eserim Harman’ı oluşturan farklı malzemeler de, çok sesliliğe ve çok kültürlülüğe tahammül edilemediği bir durumu ifade ederek, ‘öteki’ kavramının ortadan kaldırılmasını anlatıyor. İnşallah bundan sonraki sanat yaşamımda farklı projelerle sanatseverlerle buluşacağım” dedi.

