Samsun'da 4 korona firarisi yakalandı Samsun'da karantina kurallarını ihlal edenlere taviz verilmiyor

Samsun'da 23 Mart Salı günü Kovid19 test sonucu pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden tarafından yakalandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yoğun denetim ve kontrollerde Kovid19 pozitif veya temaslı olup izolasyonda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden toplam 4 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler uygulandı. İlkadım ilçesinde filyasyon ekiplerinin adres kontrolünde evinde bulunamayan 1 kişi, otel girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edilen 1 kişi, dışarıda alışveriş yapmakta iken yapılan HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi ekiplerce yakalandı. Haklarında gerekli işlemler yapılan bu kişiler daha sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi. Atakum ilçesinde otel girişinde yapılan HES sorgulamasında durumu riskli olduğu tespit edilen bir kişi olduğunun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine hızla olay yerine giden ekipler gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra kişiyi filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada "Karantina kurallarının ihlaline asla taviz verilmeyecek olup; her alanda yoğun bir şekilde denetlemelerimiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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