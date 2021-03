En çok vaka görülen Samsun'da yoğun bakım doluluğu yüzde 70´i geçti

Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerliyoruz ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70´in üzerinde rakamlara doğru tırmanıyoruz" dedi.

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il olarak açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun´da, pandeminin ildeki genel seyri ve vaka dağılımı hakkında bilgi verdi.

Samsun´da vaka sayısının artmaya devam ettiğini belirten Oruç, "Bu artışın hastanelerimizde oluşturduğu yük gün geçtikte artıyor. Son haftaya ait Covid-19 verilerini de dikkate alarak bir projeksiyon yaptığımızda, il olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70´in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz. Samsun´da halen 17 ilçemizin 12´sinde vaka artışı sürüyor. İl olarak insidans hızımız yüz binde 508 ama 19 Mayıs ilçemizde bu oran yüz binde 837, Asarcık ilçemizde 766, Bafra ilçemizde 642, Terme ilçemizde 606, İlkadım ilçemizde ise yüz binde 599. Her ilçemiz kendi içinde koronavirüse karşı büyük bir mücadele gösterdiği gibi, etrafına hastalığı yeniden yayma riski nedeniyle de aynı zamanda çevresi için bir risk unsuru haline geliyor" diye konuştu.

`ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN ÇOK ÖNEMLİ´

Samsun´un artık bir karar sürecinde olduğunu ifade eden Oruç, "Önümüzdeki 15 günün Samsun için koronavirüsle mücadelede ne kadar önemli hale geldiğini anlatıyor. Bu 15 günde şehir olarak, tüm bireylerimizle, küçüğümüzden büyüğümüze tüm insanlarımızla bir karar vereceğiz. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uyup yoğun bakım ve yatan hasta oranlarımızı makul seviyelere çekip, sevdiklerimizi mi koruyacağız ya da önlemleri boş verip vaka sayımızı artırıp onların hayatını tehlikeye mi atacağız. Vereceğimiz karar aslında bu kadar basit. İlimizde şu ana kadar 285 bin doz aşı yapıldı. Bu da şehrimizdeki insanların önemli bir kısmının aşı sürecine dâhil olduğu anlamına geliyor. Her geçen gün artacak olan bu rakam, koronaya karşı kazanacağımız zaferde en büyük gücümüz olacak. Bu nedenle bir yıldır insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, kamu görevlilerimizin gösterdiği özverileri daha değerli kılmamız, aşı çalışmalarına zaman tanımak için doğru kararı vermemiz gerekiyor. İlimizde vakaların azalması ve hedefimiz olan maviye ulaşmak ancak bizim elimizde. İnşallah el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını, vakalar hastanelerimizdeki yükü daha fazla artırmadan önce durduracağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

