Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven saplandı Demir merdivenle hastaneye kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven saplandı Demir merdivenle hastaneye kaldırıldı

İHA

Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven saplandı Demir merdivenle hastaneye kaldırıldı

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir ev kazası yaşandı. Evin içerisinde yukarıda bir yerde duran demir merdiven düşerek adamın kafasına sağlandı. Talihsiz adam kafasındaki merdivenle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Kadife Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Kaçar (43) evde tadilat yapmak için hazırlık yaptığı sırada malzeme almak için yüksek bir yere uzandı. Tam o sırada yüksek bir yerde duran 3 basamaklı merdiven adamın kafasına düştü. Düştüğü yerde merdivenin bir demiri Erkan Kaçar'ın kafasına saplandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başta itfaiye ekipleri demiri kesmeye çalıştı. Akabinde demir kesilmeyince Kaçar, kafasında merdivende ambulansa götürüldü. Ambulans seyir halindeyken demir merdiven sallantının etkisiyle yerinden çıktı. Hastaneye götürülen Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da çiftçilere 12 bin kilogram silajlık mısır tohumu hibesi
YEREL HABERLER Samsun’da çiftçilere 12 bin kilogram silajlık mısır ...
Samsun yaşlanıyor Samsun nüfusunun ortanca yaşı 35,6'dan 36,1’e yükseldi
YEREL HABERLER Samsun yaşlanıyor Samsun nüfusunun ortanca yaşı ...
Çocuklardaki ortopedik sorunlara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklardaki ortopedik sorunlara dikkat
Rektör Ünal: "Hedefimiz ilk 10 üniversite arasına girmek"
YEREL HABERLER Rektör Ünal: "Hedefimiz ilk 10 üniversite arasına ...
Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap ...
“Staj Seferbirliği”ne OMÜ öğrencilerinden yoğun ilgi
YEREL HABERLER “Staj Seferbirliği”ne OMÜ öğrencilerinden yoğun ilgi
Murzioğlu: “Kısa çalışma ödeneği devam etmeli”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Kısa çalışma ödeneği devam etmeli”
Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı
YEREL HABERLER Koronavirüs pozitif pazarcı, tezgah başında yakalandı
Samsun'da kartpostallık kar manzaraları Türkiye'nin en büyük bayrağı karla bir başka güzel
YEREL HABERLER Samsun'da kartpostallık kar manzaraları Türkiye'nin ...
Alaçam'dan çalınan motosiklet Bafra'da bulundu
YEREL HABERLER Alaçam'dan çalınan motosiklet Bafra'da bulundu
Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü
YEREL HABERLER Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü
Samsun'da 'mart karı' ile mücadele
YEREL HABERLER Samsun'da 'mart karı' ile mücadele
Samsun’da ana caddelere hijyen noktaları
YEREL HABERLER Samsun’da ana caddelere hijyen noktaları
En çok vaka görülen Samsun'da yoğun bakım doluluğu yüzde 70´i geçti
YEREL HABERLER En çok vaka görülen Samsun'da yoğun bakım doluluğu ...
Samsun’da metre kareye 31,8 kg yağış düştü, dereler coştu
YEREL HABERLER Samsun’da metre kareye 31,8 kg yağış düştü, dereler ...
Maket gemiler öksüz kaldı Maket gemi ustası koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Maket gemiler öksüz kaldı Maket gemi ustası koronaya ...
Atakum'a yeni yeşil alan Afanlı Deresi çevresi yeni çehresine kavuşuyor
YEREL HABERLER Atakum'a yeni yeşil alan Afanlı Deresi çevresi yeni ...
OKA’dan 15 projeye 23 milyon TL destek OKA, "2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı"nda 15 projeye destek sağlayacak
YEREL HABERLER OKA’dan 15 projeye 23 milyon TL destek OKA, "2020 ...
Bora: "Rol model bir şirket olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz”
YEREL HABERLER Bora: "Rol model bir şirket olmanın gerekliliğini ...
Prof. Dr. Birinci: “Mutasyonlu vaka oranları son 1 ay içinde oldukça artış gösterdi” “Şu an yoğun bakımdaki hasta sayılarımızda artmaya devam ediyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Birinci: “Mutasyonlu vaka oranları son 1 ay ...
Samsun vaka artış trendinin zirvesine ilerliyor 17 ilçenin 12’sinde korona vaka artışı sürüyor Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıktı Oruç: “Vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi ve yoğun bakım doluluğunda yüzde 70’in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz”
YEREL HABERLER Samsun vaka artış trendinin zirvesine ilerliyor 17 ...
Karantinayı ihlal etti, alışverişte yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal etti, alışverişte yakalandı
Samsun'da 4 korona firarisi yakalandı Samsun'da karantina kurallarını ihlal edenlere taviz verilmiyor
YEREL HABERLER Samsun'da 4 korona firarisi yakalandı Samsun'da ...
OMÜ mezunu Samsunlu genç sanatçı özel ödülün sahibi oldu
YEREL HABERLER OMÜ mezunu Samsunlu genç sanatçı özel ödülün sahibi ...