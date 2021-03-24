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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da korona denetimlerinde 13 bin TL ceza

İHA

Samsun’da korona denetimlerinde 13 bin TL ceza

Samsun'da yapılan tematik denetimlerde korona kurallarına uymayan kişi ve işletmelere toplam 13 bin 298 TL ceza kesildi.
Normalleşme süreci kapsamında uygulanan tematik denetimler devam ediyor. 17 ilçede kaymakamlar başkanlığında yapılan denetimlerde bin 169 adet iş yeri ve 6 bin 665 kişi denetlendi. Denetimler kapsamında 226 adet şehir içi ulaşım aracı da kontrol edildi. Korona virüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 6 işletmeye uyarı cezası kesilirken, 12 işletme ve kişiye 13 bin 298 TL idari para cezası uygulandı.
Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tematik denetimler kapsamında 17 ilçemizde Kaymakamlarımızın başkanlığında bugün bin 169 adet lokanta, kıraathane, tatlıcı, pastane gibi yemeiçme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık her türlü yemeiçme işyeri/işletme, 226 adet şehir içi ulaşım aracı, 126 adet organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisi, 35 adet halı saha/spor tesisi, 356 adet cami/mescit ve 6 bin 665 kişi denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde 6 işletme ile 12 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 6 işletme/iş yerine uyarı cezası, 12 adet işletme ve kişiye ise idari para cezası verilmiştir. Uygulanan idari para cezası tutarı 13 bin 298 TL'dir" denildi.

Bin 511 kişi ikametlerinde denetlendi
Kontrollü normalleşme döneminde yürütülen dinamik denetim modeli çerçevesinde devam eden tematik denetimlerin yanı sıra korona virüs hastası veya temaslısı olup da evlerinde izolasyonda olması gerekenlere yönelik denetimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Pozitif veya temaslısı olup evinde izolasyonda olması gereken kişilere yönelik bugün 50 izolasyon denetim ekibi ile bin 511 kişi ikametlerinde denetlendi.

Denetimler devam edecek
Denetimlerin yarın da yemeiçme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler ile devam edileceği de belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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