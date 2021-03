Yerli üretim ve patentlerin ekonomiye katkısı ele alındı

“Marka Şehir Samsun Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye ve İhracata Katkısı” konulu web konferansta, yerli üretim ve patentlerin ekonomiye katkısı sektörün yetkili isimleri tarafından ele alındı.

Türkiye Patent Hareketi Platformunun; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Teknopark, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğiyle ve Adres Patentin katkısıyla düzenlediği Marka Şehir Samsun Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye ve İhracata Katkısı konulu web konferans, sektörün ve kamunun yetkili isimlerinin katılımıyla yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi Müdürü Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Samsun Yurt Savunma San. A.Ş. Genel Müdürü C. Utku Aral konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte Samsun’un marka şehir olması için yapılması planlanan çalışmalar ile patentlerin ekonomi ve ihracata katkısı üzerinde durularak yerli üretimin önemine dikkat çekildi.



“Samsun akademik, kültürel ve ekonomik anlamda bir cazibe merkezi”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan moderatör İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi Müdürü Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan, “Teknolojik rekabette yer alabilmek ve dünyaya açılmak için önemli markalara sahip olmanın temel süreci, patentleşme ve fikri haklara sahip olmaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve paydaşların çalışmaları sayesinde son yıllarda, ülkemizde yoğun bir patentleşme ve patent kültürü oluşturma faaliyetleri yürütülmekte. Yoğunlaşan patent çalışmalarının ticarileşerek ekonomik kazanca dönüşmesi ve bu sayede yerli ve ulusal ekonominin gelişmesi en büyük dileğimiz. Üniversite ile sanayinin buluşması ve üretilen akademik çıktıların ekonomik yansımalarının görülmesi en büyük hedeflerden biridir. Bu da ancak üniversitelerin bünyesinde yer alan teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleriyle mümkün olacaktır” dedi. Akademik, kültürel ve ekonomik anlamda Samsun’un bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan, Samsun’un bu potansiyeliyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemize olan katkısını arttırarak sürdürmesini temenni etti.



“Samsun’un ekonomiden daha fazla pay alabilmesi için Samsun Teknopark ve OMÜTTO’yu kurduk”

Yerli üretim ve patentlerin ekonomiye kazandırılması ile ArGe çalışmaları hakkında konuşma yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Fehmi Yazıcı, “Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin seviyesine gelebilmesi için çok güzel atılımlar var. Özellikle teknoloji geliştirme bölgeleri kanununun çıkarılmasıyla; katma değeri yüksek ürüne ve ArGe’ye önem veren atılımlarla, dünya ticaret pastasından daha büyük dilim alabilmek için çok doğru bir yol seçildi. 2008 yılında çıkarılan ArGe kanunu ile de bu teknoloji geliştirme bölgelerine verilen avantajların bir bölümü firmalara da verildi. 2018 yılında da üniversitemiz, OMÜ Teknoloji ve Transfer Ofisini kurdu. Samsun ve özelinde OMÜ’nün, ekonomi ve ticaretten daha fazla pay alabilmesi için bu kurumları kurarak şehrimize kazandırdık. Teknoloji geliştirme bölgesi, daha çok akademisyeni bünyesine çekerek, daha fazla ArGe çalışması yaparak patent ve faydalı model gibi kavramları daha çok tanınır hale getirdi” diye konuştu.



“Üniversite ile sanayi iş birliğini otomasyon üzerinden gerçekleştirecek yazılımın son aşamasındayız”

OMÜ’nün yeni dönemde, ArGe faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla ArGe Koordinasyon Birimini oluşturacağını bildiren Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Bu bağlamda daha hızlı ve daha düşük maliyetli ArGe çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de özellikle Üniversitemizin alt yapısını şehre açmak istiyoruz. Şehirdeki firmaların da her türlü ArGe ihtiyaçlarının OMÜ tarafından sağlanabilmesi için de somut bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Üniversite ile sanayi iş birliğini tamamen otomasyon üzerinden gerçekleştirecek bir yazılım programının son aşamasındayız. Samsun’un sağlık, ekolojik turizm, tarıma dayalı sanayi gibi öne çıktığı, önemli alanlarda ilerlemesi gerekir. Bu doğrultuda Samsun Teknopark ve Samsun Üniversitesiyle İleri Tarım Teknolojileri Uygulama ve Araştırma İstasyonu ya da Tarım Teknoparkı kurma fikrimiz var” şeklinde konuştu. Rektör Yardımcısı Yazıcı, ArGe çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve teknoloji transfer ofislerinin kendi iç dinamikleriyle ayakta durabilmesi için gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğine de değindi.



“Samsun’un gayri safi yurt içi hasılaya katkısı yılda 9 milyar dolar”

Daha fazla ArGe çalışması, daha fazla patent ve daha fazla yüksek teknolojik ürün ihracatı ile ülkemizin ekonomik gücünü, çok daha ileri boyuta götürebilme potansiyelimizin bulunduğuna dikkat çeken Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak da Samsun özelinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verileri paylaştı. Samsun’da öne çıkan sektörün hizmet sektörü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Selahattin Kaynak, gayri safi yurt içi hasılaya katkısının yılda 9 milyar dolar civarında olduğunu, Türkiye genelinde il 500’de 3, ilk binde ise 17 firmasının bulunduğunu ve tescil edilen 7 patente sahip olduğunu kaydetti. Samsun Üniversitesinin yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen orta vadedeki hedeflerini kısa sürede gerçekleştirdiğini belirten Kaynak, “Özellikle mühendislik, uzay ve havacılık, sağlık, tıp, iktisadi ve idari bilimler bakımından güncel ve dünya müfredatıyla uyumlu, sanayinin taleplerine uygun mezun verebilecek bir yapıyla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Samsun’da yapılan 88 patent başvurusundan 24’ü OMÜ bünyesinden çıktı”

Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ise Samsun Teknopark faaliyetlerinin yanı sıra patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda bilgi verdi. Bu günün girişimcilerin maddi kaynaklara değil fikirlere ve bilgiye yatırım yaptığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, “2020 yılında gayri safi milli hasıla yaklaşık 110 trilyon dolar. Bu miktarın 60 trilyon dolarlık kısmı fikri mülkiyete dayalı. Dolayısıyla bu büyük pazarda pay sahibi olabilmek için firmalarımızın önce fikri mülkiyet haklarına sahip olması daha sonra da ArGe çalışmalarını yapması lazım” açıklamasında bulundu. Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, 2019 yılında Samsun’da yapılan 88 patent başvurusundan 24’ünün OMÜ bünyesinden çıktığını ve 20’sinin OMÜTTO vasıtasıyla OMÜ hizmet patenti olarak ortaya çıktığının altını çizdi. OMÜ’nün 6 adet de uluslararası patent başvurusu gerçekleştirdiğini ifade eden Mortaş, 2020 yılında yapılan 59 patent başvurusundan 14’ünün OMÜ hak sahipliğinde ulusal patent, 6’sının da OMÜ hak sahipliğinde uluslararası patent başvurusu olduğunu belirtti.

OMÜ’de gerçekleşen teknoloji ve ArGe faaliyetlerinin, fikri mülkiyetle korunması ve sanayiye entegre edilmesi için Samsun Teknopark’ın ve OMÜTTO’nun üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Mortaş, şunları söyledi:

“Samsun Teknopark 33 ortağıyla Türkiye’de hemen hemen örneği olmayan bir ortaklık yapısına sahip. Yani hem özel sektör, hem kamu, hem de odalar ve borsalarla birlikte bütünsel bir yaklaşımla Samsun’un potansiyelini ortaya çıkarmak için faaliyet yürütüyor. Bunu etkisini de de yeni bir Teknopark olmamıza rağmen görmeye başladık. 2018 yılında, en iyi geliştirme gösteren teknoloji gelişme bölgesi kategorisinde 3’lük ödülü, 2019 yılında da erken aşama teknoloji geliştirme kategorisinde birincilik ödülünü aldık. Ayrıca 40’ı ArGe, 30’u kuluçka firmasıyla Samsun Teknopark yüzde 100 doluluk oranına sahip. 2020 yılında ise 22 milyon liralık ArGe geliri elde ettik.”

Etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy Samsun’un sanayi potansiyeli hakkında bilgi verirken, Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu da “Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor Projesi” ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

OKA’nın faaliyetleri ve yerli üretime katkısı hakkında konuşma yapan OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de OMÜ ile OKA’nın ortak yürüttüğü proje sonucu hayata geçen, Türkiye'nin ilk Buzağı Can Sütü Üretim ve Eğitim Tesisinin, OKA’nın yerli üretime verdiği desteğin ve üniversiteşehir iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Samsun Yurt Savunma San. A.Ş. Genel Müdürü C. Utku Aral’ın, firmasının kurum ve gelişme sürecini paylaştığı başarı hikâyesini paylaşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla etkinlik sona erdi.

