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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik, Hükümet Konağı’na kavuşuyor

İHA

Canik, Hükümet Konağı’na kavuşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hükümet Konağı yapımı için İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilen eski cezaevi alanında Canik Hükümet Konağı inşaat çalışmaları başladı.
Kuzeyyıldızı Mahallesi Fas Sokak'ta 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmaları başlayan, toplamda 6757 metre kare inşaat alanına sahip. Bodrum ve zemin katla birlikte toplam 5 kattan oluşan Canik Hükümet Konağı 500 iş günü içinde tamamlanacak.

Tüm kamu kurumları aynı çatı altında
Tüm kamu kurumlarını aynı çatı altında barındıracak Canik Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hükümet Konağı inşaat çalışmalarının başladığını ve 2022 yıl sonu itibarıyla Canik halkına hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Sandıkçı, “100 bini aşan ilçe nüfusumuzla birlikte, yıllardır eksikliğini hissettiğimiz Hükümet Konağımızın inşaat çalışmaları çok şükür başlamış bulunmakta. Hızlı bir şekilde yapımı tamamlanacak Hükümet Konağımızın yapım süresi 500 iş günü. Bu da demek oluyor ki 2022 yıl sonu itibariyle Canik ilçemiz Hükümet Konağı’na kavuşmuş olacak. Tüm ilçe halkımızın rahatlıkla ulaşabileceği ilçemizin merkez noktasında yapım çalışmaları başlayan Hükümet Konağımız 6757 metre kapalı alan olmak üzere 5 kattan oluşmakta. Modern ve geleneksel mimarisiyle de ilçemizin şehir kimliğinin modernleşmesine katkı sağlayacak. Artık ilçe insanlarımız iş ve işlemlerini kendi ilçelerinde tek çatı altında zorluk çekmeden, başka ilçelere gitmeden çok rahat bir şekilde yapacaklar. Canik gerçek manada ilçe hüviyetine kavuşmuş olacak” dedi.

“Katkı ve emek veren herkese teşekkür ediyorum”
Başkan Sandıkçı, “Yapımına başlanan Canik Hükümet Konağımızın şimdiden ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında katkıları ve emekleri olan İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, milletvekillerimize, Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık ilçemiz, Hükümet Konağı’yla, Şehir Hastanesi’yle, Milet Bahçesi’yle, ticaret merkezleriyle, herkesin yaşamak için tercih ettiği tam bir yaşam kenti” diye konuştu.

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