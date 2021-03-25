Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl hapsi isteniyor (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl hapsi isteniyor (2)

DHA

Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl hapsi isteniyor (2)


İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu bulunan Zarap, 12 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.
AVUKAT GEZER: ÇIKACAK KARARIN EMSAL OLMASINI DİLİYORUM
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Emriye Metoğlu'nun avukatı İslam Gezer, "Samsun'da müvekkilim Emriye Metoğlu´nun eski eşi İbrahim Zarap tarafından darp edilmesinin ardından başlatılan soruşturma sonucunda kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından iddianame düzenlendi ve sunulan mahkemede kabul edildi. Ben avukat olarak mahkemeden çıkacak kararın emsal olmasını diliyorum. Çünkü artık cezalar caydırıcı olmalıdır. Mahkemeden çıkacak karar umut verici olmalıdır" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2021-03-25 15:50:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da sokak ortasındaki cinayete 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da sokak ortasındaki cinayete 5 gözaltı
Samsun'daki kadına şiddet olayının iddianamesi kabul edildi 18 yıla kadar hapsi istenen zanlı 12 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Samsun'daki kadına şiddet olayının iddianamesi kabul ...
Samsun'daki kadına şiddet olayının iddianamesi kabul edildi 18 yıla kadar hapsi istenen zanlı 12 Kasım’da hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Samsun'daki kadına şiddet olayının iddianamesi kabul ...
Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı
Karantina kurallarını ihlal eden 5 şahıs yakalandı Alışveriş için markete giren yabancı uyruklu bir şahıs, HES kodu sorgusunda riskli çıkınca yakalandı
YEREL HABERLER Karantina kurallarını ihlal eden 5 şahıs ...
Hipertansiyon gençlerde de ortaya çıkabilir
YEREL HABERLER Hipertansiyon gençlerde de ortaya çıkabilir
Samsun'da yüksek kesimler kara teslim Kar kalınlığı kayak merkezinde 60 santime ulaştı
YEREL HABERLER Samsun'da yüksek kesimler kara teslim Kar kalınlığı ...
Canik, Hükümet Konağı’na kavuşuyor
YEREL HABERLER Canik, Hükümet Konağı’na kavuşuyor
Başkan Demir'den başarılı öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Demir'den başarılı öğrencilere sürpriz
‘Epilepsi kalıtsal bir hastalık değil’
YEREL HABERLER ‘Epilepsi kalıtsal bir hastalık değil’
Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi Oral: “Gayrimenkul satışlarının düşmesi kredi faizlerinin yüksek olmasından”
YEREL HABERLER Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi Oral: “Gayrimenkul ...
Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı Zanlı için 18 yıla kadar hapis istendi
YEREL HABERLER Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi ...
Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap´ın 18 yıl ...
Yerli üretim ve patentlerin ekonomiye katkısı ele alındı
YEREL HABERLER Yerli üretim ve patentlerin ekonomiye katkısı ele ...
Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven saplandı Demir merdivenle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven ...
Ökten: “İnşa eserlerinin şiirsel ve estetik yönü vardı” DÜSAM, Tarihçi Ertuğrul Ökten’i ağırladı
YEREL HABERLER Ökten: “İnşa eserlerinin şiirsel ve estetik yönü ...
'Samsun’da mutasyonlu virüs ve sürü bağışıklığı' Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun: "Mutant virüs yüzde 90’ın üzerinde" "Virüs, okullardan da yayılıyor" "Sürü bağışıklığına bırakıldık” "Afrika mutasyonu da şehre geldi"
YEREL HABERLER 'Samsun’da mutasyonlu virüs ve sürü ...
Samsun’da korona denetimlerinde 13 bin TL ceza
YEREL HABERLER Samsun’da korona denetimlerinde 13 bin TL ceza
Samsun'da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 16 bin 821 adet uyuşturucu hap ele ...
Pazar esnafı pozitif çıktı
YEREL HABERLER Pazar esnafı pozitif çıktı
Devrilen araçtan yara almadan çıktı
YEREL HABERLER Devrilen araçtan yara almadan çıktı
Kafasına saplanan merdivenle ambulansa bindirildi
YEREL HABERLER Kafasına saplanan merdivenle ambulansa bindirildi
İyilikleri kumbaralarından çıktı
YEREL HABERLER İyilikleri kumbaralarından çıktı
Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven saplandı Demir merdivenle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Akla gelmeyen başa geldi: Kafasına demir merdiven ...