Samsun'da 62,5 milyon TL mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak 2002-2020 yılları arasında Samsun’da üreticiye 544,1 milyon TL ödeme yapıldı

Samsun'da çiftçilere yapılacak toplam 62 milyon 569 bin TL’lik mazot ve gübre destekleme ödemesi 26 Mart Cuma günü saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

20022020 yılları arasında Samsun’da üreticiye ödenen toplam mazot gübre destekleme ödemesinin 544 milyon 103 bin 427 TL olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “2020/31 Sayılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında çiftçilere, 2020 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaktadır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında; ilimizde yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, fındık, yem bitkileri ve patates ürünlerinde havzasında yetiştirilenlere Tebliğ de belirtilen miktarlar kadar, bu ürünlerin dışında kalan diğer bütün ürünlere de 'diğer ürünler' kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ancak, bu model kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz. Bu sebeple üreticilerimizin tarımsal ürünleri havzalarında üretmeleri önem arz etmektedir” dedi.



Yüzde 100’lük artış

Desteklerden söz eden Vali Dağlı, “Samsun’da bu yıl yapılacak olan gübre destekleme ödeme tutarı 9 milyon 908 bin 021 TL iken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından gübre fiyatlarındaki artış göz önünde bulundurularak açıklanan yüzde 100’lük artış ile bu rakam 19 milyon 816 bin 043 TL’ye yükseltilmiştir. Böylelikle, 2020 Yılı Mazot Gübre Desteklemeleri kapsamında Samsun ili ve ilçelerinde 2 milyon 58 bin 255 dekar alanda 67 bin 798 çiftçimize, 42 milyon 753 bin 336 TL mazot ve 19 milyon 816 bin 043 TL gübre desteklemesi olmak üzere toplamda 62 milyon 569 bin 369 TL destekleme ödemesi yapılacaktır” diye konuştu.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri ise TC kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 ile bitenler 26 Mart, TC kimlik numarasının son hanesi 4 ile bitenler 02 Nisan, TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile bitenler 09 Nisan tarihinde yapılacak.

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