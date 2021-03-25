Karantinayı ihlal etti, markete girerken yakalandı



SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da denetimlerde, Covid-19 pozitif veya temaslısı olup karantinada olması gerekirken kuralları ihlal eden 5 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Bu kişilerden birinin alışveriş yapmak için markete girerken yakalandığı belirtildi.

Samsun Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yapılan denetimler ve HES kodu sorgulamaları sırasında riskli oldukları ve karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 5 kişinin, emniyet ekiplerince yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Kuralları ihlal eden vatandaşlar, güvenlik güçlerince 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Evlerinde izole olması gerekirken karantinaya uymayan kişiler hakkında adi ve idari işlem uygulandı" denildi.

Haklarında işlem başlatılan kişilerden birinin alışveriş yapmak için markete girerken, birinin ise aracıyla seyahat halindeyken trafik ekiplerinin yaptığı HES kodu sorgulaması sırasında yakalandığı bildirildiDHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez SAMSUN-DHA

2021-03-25 16:56:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.