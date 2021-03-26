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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlenecek çiftlere müjde: Bu ilçede gelinlik-damatlık bedava

İHA

Evlenecek çiftlere müjde: Bu ilçede gelinlik-damatlık bedava

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye tarafından, evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlerin gelin ve damatlıkları ücretsiz karşılanıyor.
Sosyal belediyecilik anlamında örnek işlere imza atan Atakum Belediyesi, durumu olmayan evlilik adaylarına bir hayırsever tarafından bağışlanan ve daha önce hiç kullanılmamış 130 gelinlik başta olmak üzere; 30 nişanlık, 50 damatlık ve çok sayıda abiye ile düğün hediyesi veriyor.
Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, evlilik hayali kuran ihtiyaç sahibi gençlere destek olmak amacıyla içerisinde gelinlik, damatlık, kına elbisesi, nişanlık, sünnet kıyafeti, abiye kıyafet ile düğün törenlerinde kullanılacak eşyalardan oluşan konsept mağazasını hizmete açtı. Şimdiye dek hayırseverlerin merkeze ulaştırdığı ürünlerin hijyenini sağlayıp tasnifledikten sonra on binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıran Atakum Belediyesi, bu defa Atakumluların en özel günlerinde mutluluklarına mutluluk katıyor.

Evlilik adaylarına sıfır gelinlik ve damatlık
Belediyenin hizmet binası altında bulunan paylaşım merkezi içerisinde yer alan mağaza, bir hayırsever tarafından bağışlanan daha önce hiç kullanılmamış 130 gelinlik başta olmak üzere; 30 nişanlık, 50 damatlık, çok sayıda abiye ve sünnet kıyafeti ile hizmete başladı. Aynı zamanda paylaşım merkezi, düğün törenleri sırasında kullanılabilecek eşyaları da ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. Vatandaşlardan gelecek yeni bağışlara da açık mağazada, daha fazla ihtiyaç sahibinin mutluluk dayanışmasına katılabilmesi için düğün sonrasında kullanılan ürünün geriye iade edilmesi gerekiyor. İadenin ardından kuru temizleme işleminden geçen ürünler tekrar mağaza askılarındaki yerlerini alarak yeni ihtiyaç sahiplerinin mutluluklarına aracı oluyor. Mağazadan faydalanmak isteyen vatandaşlar Atakum Belediyesi Hizmet Binası altındaki paylaşım merkezi ofisini şahsen ziyaret edip belgeleri doldurduktan sonra ürünlerden faydalanabiliyor.

“Çiftlerin mutlu gününe ortak oluyoruz”
Paylaşım merkezinin yeni uygulamasıyla yardımlaşmanın yükselteceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakumluların Paylaşım Merkezi ile ilgili önceki yıllardan da kalma bir alışkanlığı var. Hem önceki yönetime hem de Atakumlulara teşekkür ediyorum. Atakumlular özellikle bu pandemi sürecinde dayanışma ağını güçlendirdiler. Dayanışma kültürüne yeniden döndüler. Herkes evindeki fazla eşyasını, giymediği kıyafetlerini Paylaşım Merkezi’ne getiriyor. Biz de onları ayırıyoruz. İhtiyacı olan ailelere dağıtıyoruz. Ama bu seferki farklı. Burada sıfır gelinlikler de var, bir kez giyilmiş gelinlikler de var. Zaten gelinlikler bir kez giyilse bile kiraya verilebiliyor. Onun için burada çok sayıda gelinlik var. Düğün mevsimi de başlıyor. Dilerim bu pandemiden de bir an önce kurtulmuş oluruz. Gençlerimiz sevgililerini bulsunlar, nikah memurluğumuza gelsinler, gelinlik ve damatlıkları bizden. Onların mutlu günlerine ortak oluyoruz ve katkı vermeye çalışıyoruz. Ben zaten Atakum Belediye Başkanı olarak tüm nikahlara gitmeye, onlara katkı vermeye, destek olmaya çalışıyorum. Bir de böyle gelinlikle destek olabilirsek, o mutluluğun bir parçası ve hatta kurucu unsurlarından biri oluruz. Bir evlilikte, çifte gelinlik, damatlık hediye etmek bizim kültürümüzde anlamlı bir şey. Atakum Belediyesi de bunu yapıyor. Atakum Belediyesi çalışanları, Atakumluların sayesinde her alanda dayanışma ve yardımlaşma gösteriyor. Bu alanda da çok sayıda gelinlik ve damatlık var. Herkes çeyizinde, sandığında sakladığı gelinlik ve damatlıklarını bu pandemi döneminde ve bundan sonraki dönemde Paylaşım Merkezi’ne göndererek komşularıyla paylaşmak istiyorlar. Biz de buna aracılık ediyoruz” dedi.

“Salgının zararlarını paylaşarak azaltabiliriz”
Atakumlulara yeniden dayanışma ve yardımlaşma çağrısı yapan Başkan Deveci, “Atakumlulara bu çağrımı sürekli yineliyorum. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı bizim kültürümüz, bizim inancımız. Ondan sapmayalım. O yoldan ayrılmayalım. Biz Atakum Belediyesi olarak yardımlaşma ağında köprü görevi görüyoruz. Eğer bunu devam ettirebilirsek, bu yardımlaşma anlayışını sürdürebilirsek bu pandeminin bizde değilse komşularımızdaki zararını olabildiğince aza indirmiş oluruz. Komşuluk hukukunu güçlendirmiş ve benim deyimimle ‘Benim elim senin omzunda’ anlayışını sürdürmüş oluruz” diye konuştu.

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