Samsun'da korona olmayan tek yer mezarlıklar

Samsun’da “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması korona virüsü yoğunluk haritasına bakıldığında düşük riskli sayılabilecek tek alan 'mezarlıklar' oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı rakamlara göre Samsun 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye’de ilk sırada. Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor. “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması korona virüsü yoğunluk haritasına bakıldığında neredeyse yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki sayılı yeşil alanların ise mezarlıklar olması dikkat çekiyor.

Korona virüs yoğunluk haritasına 9 Mart tarihinde bakıldığında bazı noktalarda yeşil olan görmek mümkündü. Aradan geçen 17 günün ardından Samsun'da yeşil alan kalmadı. Haritaya göre Samsun'da korona virüs olmayan bir yerde gezmek isteyenlerin gidebileceği tek yer mezarlıklar.

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