Samsun'un korona tablosu

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun’un ilçe korona dağılım tablosunu açıkladı. Toplam vaka dağılımına göre en çok vaka görülen 5 ilçe İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Canik olarak öne çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre toplam vaka dağılımına göre en çok vaka görülen 5 ilçe İlkadım yüzde 29,12, Atakum yüzde 15,29, Bafra yüzde 13,21, Çarşamba yüzde 7,98, Canik yüzde 7,63 olarak açıklandı. Yüz binde bulunan vaka sayısına göre açıklanan 5 ilçe ise şu şekilde: 19 Mayıs 837,05, Asarcık 766,19, Bafra 642,07, Terme 606,08 ve İlkadım'da 599,40 vaka görüldü.



En çok vaka azalan ilçe Ladik

Samsun vaka sayıları 1 aydır artış eğiliminde ancak bazı ilçelerde ise azalmalar yaşanıyor. Yüz binde en çok azalma görülen ilçe yüzde 28,81 ile Ladik oldu. Ladik'i yüzde 10,40 ile Salıpazarı takip etti. Yüz binde vaka sayısı en çok azalan diğer ilçeler ise yüzde 2,70 ile Asarcık ve yüzde 1,70 ile Çarşamba oldu.

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