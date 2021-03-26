Hapis cezası olan şahıs jandarma dedektiflerinden kaçamadı

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Samsun’da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli erkek şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen ve hakkında Samsun Asliye Ceza İlamat Masası tarafından yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli erkek şahıs Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan O.A. isimli şahıs Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye teslim edilen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Samsun K Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

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