Uyuşturucudan 7 yıl ikişer ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 'uyuşturucu madde yapma ve sağlama' suçundan haklarında 7 yıl ikişer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

'Uyuşturucu madde yapma ve sağlama' suçundan haklarında 7 yıl ikişer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. ve A.S. isimli şahıslar Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'nca müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Derbent Baraj yolunda yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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