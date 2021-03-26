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Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

İHA

Hamile olan 3 aylık eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

Samsun'da 3 aylık evli ve 3 haftalık da hamile olan 19 yaşındaki eşi seyir halindeki kamyonetten düşerek ağır yaralanan kocanın feryatları yürekleri dağladı.
Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Cenikli (19), 3 ay önce evlendiği eşi Nurperi Cenikli (19) ile birlikte Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinden Atakum'da bulunan ablasını da alıp alışverişe gitmek için kamyoneti ile yola çıktı. Ahmet Cenikli idaresindeki 55 LK 026 plakalı kamyonet ile seyir ederken bir ara aracın tavan lambasının yandığını fark edince kapının açık olup olmadığını kontrol etti. Kendi kapısının kapalı olduğunu ancak kapı açık olduğunu gösteren tavan lambasının yanmasının devam etiğini gören Ahmet Cenikli, yanındaki eşi Nurperi Cenikli'ye kapıyı kontrol etmesini söyledi. Kapıyı kontrol ettiği sırada seyir halindeki araçtaki açılan kapıdan yere düşen Nurperi Cenikli, kanlar içinde kalıp yaralandı. Çevreden yardım isteyen Ahmet Cenikli şoka girdi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nurperi Cenikli, tedavi altına alındı.
Eşinin 3 haftalık hamile olduğunu söyleyen Ahmet Cenikli'nin kaza yerindeki feryatları yürekleri dağladı. "Gözümün önünde düştü" diye gözyaşı döken Ahmet Cenikli, "Çocuğumuza bağışla ya Rabb'im" diye feryat edip ağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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