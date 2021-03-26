Samsun'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Atakent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Usta yönetimindeki 52 FJ 258 plakalı kamyonet ile Miraç Çoruh idaresindeki 55 AAK 924 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Miraç Çoruh, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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