Başkan Demir: “Yol temel malzemelerimizi kendi tesislerimizde üretiyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki taş kırma tesisinde üretilen 6 bin ton betonun hammaddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı olan agrega ile Havza’da 11 kilometrelik grup yolunun temel malzemesini karşıladı.

Alt yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, konkasör (taş kırma) tesisleri ile yol temel malzemelerini kendisi üretiyor. Vatandaşların konforlu ulaşım sağlamaları için 17 ilçede yol çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi daha kaliteli, az maliyetli ve uzun ömürlü temel malzeme üretimini kendi tesislerinden sağlıyor.

Vezirköprü Çalköy konkasör tesisinde üretilen 6 bin ton agrega, Havza ilçesi Gelincik EymirKüflekHilmiyeKarga Mahalleleri grup yolunda kullanmak üzere stok sahasına aktardı. Toplamda 11 kilometre grup yolunda kullanılacak olan 0.25 mm temel malzeme serildikten sonra yol sathi kaplama yapılacak.

Vezirköprü Çalköy Konkasör Tesisinde aylık ortalama 80 bin ton temel malzeme üretildiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Amacımız şehrimizi her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmak. Yol temel malzemelerimizi dışarıdan almak yerine kendi tesislerimizde üreterek daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Böylelikle yollarımızı daha konforlu ve sağlıklı hale getiriyoruz” dedi.

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