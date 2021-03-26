Rektör Ünal: “Hedefimiz nitelikli öğrencileri OMÜ’ye çekmek”

Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ‘Doğrudan Eğitime Destek Programı’ndan bahsederek, hedeflerinin nitelikli öğrencileri OMÜ’ye çekmek olduğunu söyledi.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) Başkanı Salih Meriç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki 5 ilde 22 derneğin birleşmesiyle kurulan KARDEF’in Başkanı Salih Meriç, ziyarette OMÜ ile ilişki ve diyaloğu güçlendirecek girişimlerde bulunup, projeler üretmeyi amaçladıklarını belirterek bu yöndeki beklenti ve taleplerini Rektör Ünal’a iletti.



Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan’la bağlantı kuruldu

Görüşmede Başkan Meriç, mobil telefonuyla Dışişleri Bakanlığı Selanik Başkonsolosluğu ile bağlantı kurarken Rektör Ünal, Başkonsolos Efe Ceylan’la mobil telefon üzerinden Batı Trakya’da yaşayan Türk öğrencilerin, OMÜ’nün eğitim imkânlarından yararlanması hususunda görüştü.



Rektör Ünal: “Hedefimiz; 2 buçuk yıllık programımızla nitelikli öğrencileri OMÜ’ye çekmek”

Telefon görüşmesinde Başkonsolos Ceylan’a, öğrencilere yönelik ‘Doğrudan Eğitime Destek Programı’ndan bahseden Rektör Ünal, “Önemli olan husus; öğrencilerin, kendi ülkesine döndüklerinde Üniversitemizde aldığı eğitim ve yeterliliğiyle öne çıkması. Zaten bölüm ve programlarımızın temel felsefesi de bu anlayış üzerine kurgulandı. Sahip olduğumuz 2 buçuk yıllık eğitim programımız doğrultusunda da öğrenciler burslandırılıyor, bu bursun devam etmesi öğrencinin başarısına bağlı. Bu programımızla nitelikli öğrencileri OMÜ’ye çekmek istiyoruz. ‘Doğrudan Eğitime Destek Programı’ adını verdiğimiz bu program, öğrenciye yük getiren değil, aksine onların, eğitimi daha kolay ve daha başarılı alabilmesini sağlıyor. Bu programımızı hakikaten çok önemsiyoruz zira nitelikli öğrencilerle bu programımızı daha da güçlendirmek arzusundayız” diye konuştu.



Başkonsolos Ceylan: “Dışişleri Bakanlığı üzerinden OMÜ ile iletişim kurmak istiyoruz”

Rektör Ünal’dan söz konusu program hakkında bilgiler alan Başkonsolos Efe Ceylan da Başkonsolosluk olarak öğrencileri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) aracılığıyla sürekli bilgilendirdiklerini belirterek öğrencilerin doğru yönlendirilmesi açısından OMÜ ile Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla irtibat kurmak istediklerini dile getirdi. Rektör Ünal’ın aktardığı bilgileri not alan Başkonsolos Ceylan, bu çerçevede harekete geçeceklerini kaydetti.

Nazik ziyaretleri ve gösterdikleri yakınlıktan ötürü Başkan Meriç ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Rektör Ünal, göreve geldikleri günden itibaren sivil toplum kuruluşları ve kentin diğer dinamikleriyle iş birliğine açık bir yönetim anlayışı sergilediklerini dile getirdi.

Samsun ve OMÜ’yü ilgilendiren projeler konusunda hassas ve özenli davranmaya gayret ettiklerine işaret eden Rektör Ünal, Karadeniz Bölgesi’ndeki mübadillerin, federasyon çatısı altında bir araya gelmelerinin bir sinerjiyi de beraberinde getireceğini sözlerine ekledi.



Rektör Ünal Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Yeni Dünya Vakfı İl Başkanı Osman Çetinkaya ve beraberindeki Vakıf yöneticileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; Başkan Çetinkaya, Rektör Ünal ve ekibine başarı temennisinde bulundu. Rektör Ünal da nazik ziyareti ve iyi dilekleri için konuğuna teşekkür etti.

Görüşmede, iki kurum arasında gerçekleştirilecek iş birliği faaliyetleri hakkında görüş ve değerlendirmeler paylaşıldı. Ziyarette Başkan Çetinkaya, Vakfın yaptığı çalışmalar ve ürettiği projelere dair Rektör Ünal’a bilgiler aktardı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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