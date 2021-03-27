Samsun’da pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. (23) adlı bir şahıs husumetli olduğu E.K. (20) ve babası S.K.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda baba ve oğul ile H.G. (56) adlı kadın silahtan çıkan saçmalar sonucu yaralandı.

Baba S.K. ve H.G. Gazi Devlet Hastanesi’nde, oğul E.K. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri S.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.