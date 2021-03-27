Karadeniz´de, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi

SAMSUN, (DHA)KARADENİZ'de sulak alan ve baraj göllerinin bulunduğu 16 ayrı noktada gerçekleştirilen `Kış ortası su kuşu sayımı´ tamamlandı. 54 yıldır yürütülen çalışma kapsamında bu yıl, 186 bin 259 su kuşu tespit edildi.
Orta ve Doğu Karadeniz illerindeki sulak alan ve baraj göllerinde 16 noktada `Kış ortası su kuşu sayımı´ çalışması yapıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü´nün ortak yürüttüğü çalışma Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde gerçekleştirildi. İlk sayım işleminin 54 yıl önce gerçekleştirildiği belirtilirken, bu yıl ocak-mart aylarında yapılan çalışmalarda, bölgede 186 bin 259 su kuşu sayıldı. Bu kuşlardan 97 bin 793 tanesi Samsun´da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´nde kayıt altına alındı. Sayım sırasında çamurcun, karabaş martı, sakarca, kızkuşu, sakarmeke, tepeli patka ve karagerdanlı, yeşilbaş, gümüş martı, kadife ördek, karabatak, bahri isimli kuş türlerinin sıklıkla görüldüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER
2021-03-27 13:54:02
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