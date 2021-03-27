Jandarmadan Kovid-19 denetimleri

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelindeki korona virüsü (Kovid19) denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Samsun Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki araçlarda ve mahallelerde korona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetliyor. Tekkeköy’de jandarma ekipleri, korona virüsü önlemleri kapsamında denetimlere devam ediyor.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde filyasyon çalışmaları yapıyor. Mahalleleri de kontrol eden ekipler, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapıyor. Evleri de denetleyen ekipler, pozitif ve temaslı kişilerin alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

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