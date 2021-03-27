Çalınan 700 kilogram fındık ele geçirildi

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Samsun’da evden 700 kilogram fındık çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Fındık, jandarma tarafından sahibine iade edildi.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Evci Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y.’nin evinde bulunan 700 kilogram fındık çalındı. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgede incelemelerde bulunan Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 700 kilogram fındık jandarma tarafından A.Y.’ye iade edildi.

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